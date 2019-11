Uma aposta única acertou as quinze dezenas da Lotofácil 1887, sorteadas na noite desta quarta-feira (06), pela Caixa Econômica Federal. O prêmio é de R$ 2,5 milhões e, segundo a Caixa, o vencedor foi um bolão composto por oito cotas, rendendo R$ 312 mil para cada.

Os números sorteados foram 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 e 22. O bolão vencedor é da cidade de Belém (PA). O próximo sorteio ocorre dia sábado (09) e tem como prêmio o valor de R$ 2 milhões.

Outros ganhadores da Lotofácil 1887

14 acertos

361 apostas ganhadoras, R$ 2.138,12

13 acertos

16343 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos

194077 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos

1136806 apostas ganhadoras, R$ 4,00

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Bolão?

Para participar do Bolão basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 2,50, sendo possível realizar um bolão no mínimo 2 e no máximo 8 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números). É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão.