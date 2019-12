Se você quiser fazer parte da “Festa dos Milhões” da Mega Sena da Virada, fique esperto. Diferente de outros anos, o horário limite para apostar no concurso 2220 da Mega Sena precisa ir até uma lotérica ou acessar o Portal Loterias Caixa até às 17h desta terça-feira (31). O sorteio será às 20h, direto dos estúdios da TV Globo, em São Paulo, e poderá ser retransmitido pelos demais canais de televisão.

Não sabe onde tem uma lotérica aí perto da sua casa? Você pode localizar a lotérica mais próxima de você. Clique aqui e procure por cidade, direto no site da Caixa.

Para jogar pela internet, o apostador deve preencher os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos, efetuar cadastro no Portal Loterias Caixa e possuir cartão de crédito. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no portal é de R$ 30,00 e o máximo de R$ 500,00 por dia.

Quem é cliente da Caixa e tem acesso ao Internet Bankink também pode apostar, com débito direto da conta corrente. A aposta simples custa R$ 4,50 e a probabilidade de acerto jogando seis dezenas é de 1/50 milhões. Quando mais dezenas apostadas, maiores as chances de acerto. A aposta máxima é de 15 dezenas, mas o valor da aposta fica em torno de R$ 22 mil.

E se eu ganhar? O que eu faço?

Se tiver dúvida, pode nos procurar aqui na Tribuna mesmo 🙂 Se não quiser compartilhar com a gente, você pode aplicar os R$ 300 milhões (a estimativa extra-oficial é de que o prêmio chegue próximo dos R$ 350 milhões) na poupança e engordar sua conta corrente com R$ 800 mil todo o mês (quase R$ 10 milhões a mais no ano). A Caixa diz, por exemplo, que dá pra comprar duas ilhas particulares, cara uma com um iate.

Dá também para comprar uns 9.300 carros populares de R$ 32 mil. Ou, quem sabe uma frota de 100 unidades do Porsche 911 Turbo S, que custam cerca de R$ 1.233.000? Dá pra comprar também um dos jatinhos mais caros do mundo, o Bombardier Global 7500 – US$ 72,8 milhões (R$ 296 milhões).

Se você torce pro Coritiba, dá pra dar uma força e quitar os cerca de R$ 160 milhões em dívidas do clube (segundo dados do Itaú BBA, com base em dados de 2018), além de financiar a construção de um novo estádio pro Coxa. Agora, se você torce pra times como Athetico (R$ 478 milhões), Flamengo (R$ 418 milhões), Corinthians (R$ 405 milhões) e Botafogo, o mais ferrado (R$ 672 milhões), aí lascou.

Em 2018, a Mega da Virada foi dividida por 52 apostas, que dividiram o prêmio de R$ 302 milhões. O prêmio do concurso especial não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será rateado entre os acertadores da quina (5 números) e assim por diante.