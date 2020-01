A Mega da Virada será sorteada hoje e pode pagar mais de R$ 300 milhões ao apostador que acertar os números. E a pergunta que a maioria dos brasileiros fazem é quais são os números da Mega da Virada. Nós preparamos uma tabela com as dezenas mais sorteadas no concursos, veja abaixo.

Quer apostar e não sabe onde tem uma lotérica aí perto da sua casa? Você pode localizar a lotérica mais próxima de você. Veja as lotéricas da sua cidade, direto no site da Caixa.

Saiba como jogar na Mega da Virada

As apostas para o concurso 2.220, a Mega da Virada, custam o mesmo preço do jogo regular (R$ 4,50) e podem ser feitas por maiores de 18 anos em qualquer lotérica do País até as 17 horas do dia 31/12, no horário de Brasília. Há um volante específico para a Mega da Virada.

Uma opção para evitar filas é realizar o jogo pela internet, no site das Loterias Online da Caixa, ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários do sistema operacional iOS, da Apple. Os titulares de conta corrente na Caixa podem também fazer apostas pelo internet banking.

Dezenas mais sorteadas na Mega da Virada

Dezenas Nº de vezes sorteada 10 4 vezes 05, 36 3 vezes cada 02, 03, 11, 18, 20, 33, 34, 37, 51, 53 e 56 2 vezes cada

Fonte: Caixa Econômica Federal

Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Caso nenhuma aposta seja premiada com os seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números ou, ainda não havendo ganhador, de quatro números.

Em 2018, a Mega da Virada pagou um prêmio de R$ 302.536.382,66. Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, a quantia foi dividida por 52 apostadores que acertaram cinco números. Cada um levou R$ 5,8 milhões. Os números sorteados foram: 05, 10, 12, 18, 25 e 33.

Já em 2017, a Mega da Virada sorteou o maior prêmio da história, de R$ 306,7 milhões. Houve 17 apostas ganhadoras. Cada uma faturou R$ 18 milhões. Os números sorteados foram: 03, 06, 10, 17, 34 e 37.

