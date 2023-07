Uma aposta de Curitiba por pouco não levou o prêmio máximo da Lotofácil 2868, sorteada na quinta-feira (21). O prêmio principal vai ser dividido em duas pessoas, uma do Rio de Janeiro (RJ) e outra de Curimatá (PI). Estas apostas acertaram as 15 dezenas do jogo e cada um vai levar para casa R$ 794.282,89. No Paraná, além da aposta de Curitiba, outras 15 faturaram um prêmio de consolação após terem acertado 14 dos 15 números sorteados.

Resultado Lotofácil 2868: 01, 02,03, 04, 06, 07, 09, 08, 10, 14, 17, 22, 23, 24 e 25.

Segundo a Caixa Econômica Federal, no total foram 165 apostas com 14 acertos, sendo que cada uma ganhou o prêmio de R$ 2.018,71. Em Curitiba, o bilhete foi feito na Dia de Sorte Loterias. No Paraná, outras 15 pessoas ficaram no quase.

O próximo concurso será realizado nesta sexta-feira (21). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cortas Prêmio CANDOI/PR LOTERICA CANDOI 15 Não Bolão 6 R$2.018,70 CASCAVEL/PR MEGA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$2.018,71 CIANORTE/PR LOTERICA AV AMERICA 15 Não Simples 1 R$2.018,71 COLORADO/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$2.018,71 CURITIBA/PR DIA DE SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$2.018,71 LONDRINA/PR LOTERICA LONDRISORTE 15 Não Simples 1 R$2.018,71 LONDRINA/PR LOTERICA TIRADENTES 15 Não Simples 1 R$2.018,71 MARINGA/PR LOTERICA DAMA DA SORTE 15 Não Simples 1 R$2.018,71 MEDIANEIRA/PR LOTERIAS AVENIDA 15 Não Simples 1 R$2.018,71 MUNHOZ DE MELO/PR LOTERICA MUNHOZ 16 Não Simples 1 R$4.037,42 PONTA GROSSA/PR LOTERIAS PREMIER 15 Não Simples 1 R$2.018,71 RESERVA/PR LOTÉRICA TREVO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$2.018,71 SANTA AMELIA/PR LOTERICA SANTA AMELIA 15 Não Simples 1 R$2.018,71 SANTA FE/PR LOTERICA PAVAO DE OURO 15 Não Simples 1 R$2.018,71 SARANDI/PR LOTERICA INDEPENDENCIA 15 Não Simples 1 R$2.018,71 UMUARAMA/PR LOTERICA PARANA 15 Não Bolão 4 R$2.018,68

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, de 15 números, custa R$ 3.

