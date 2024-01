Americanas oferece 15 mil bolsas de estudos pelo ENCCEJA

A Americanas divulgou uma parceria com a Descomplica – plataforma de ensino online- neste início de ano letivo para ofertar 15 mil bolsas gratuitas para pessoas que querem concluir os ensinos fundamental e médio pelo ENCCEJA (Exame Nacional depara Certificação de Competências de Jovens e Adultos). A ação reforça o compromisso da empresa com sua frente social alinhada ao ODS 4 e 10, da Agenda 2030 da ONU, voltados para a promoção da educação de qualidade e redução das desigualdades.

“A educação é fundamental na vida de todos e, por isso, é um pilar de alta importância para a Americanas, que acredita no conhecimento como meio de transformação da sociedade. Quando investimos em educação, diminuímos as desigualdades e aumentamos as oportunidades de milhares de pessoas que procuram entrar no mercado de trabalho”, declara Bruna Sabóia, gerente de Sustentabilidade da Americanas.

+ Leia mais: Resultado do Vestibular da UFPR 2024 é divulgado nesta quarta-feira

Curso online

Os beneficiados terão acesso a um curso 100% online da Descomplica, com carga total de 100 horas, divididas em 2,5 horas por semana, com aulas, exercícios e simulados divididos entre os módulos: “Letramento e Dicas de Estudo”, “Preparatório para a prova do Ensino Médio” e “Preparação para o Mercado de Trabalho”. O material completo oferecido pela plataforma de ensino vai preparar o aluno para as quatro áreas de conhecimento da prova, que possui 120 questões e uma redação. Os inscritos também ganharão um voucher de desconto para compra de materiais escolares.

“Em 2022, 75% das vagas de emprego exigiam ensino médio e/ou superior completo. Com o alcance e capilaridade da Americanas, acreditamos que “O Chegou a Minha Vez” vai superar ainda mais a barreira da falta de diploma na vida de um indivíduo”, afirma Marco Fisbhen, CEO da Descomplica. A taxa de aprovação de quem utiliza o material do “Chegou a Minha Vez”, nome da iniciativa da edtech, é de 84%.

+ Leia também: Guarda-vidas sofre descarga elétrica após raio atingir posto no Litoral do Paraná

A prova ocorre em agosto e a inscrição para o curso pode ser feita até o dia 30/01 pelo site https://www.chegouaminhavez.com.br/parceiros/americanas. Os interessados precisam ser maiores de 18 anos, saber ler e escrever, não possuir diploma de ensino médio e ter acesso a celular ou computador com internet para assistir às aulas.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!