Renault Kardian começa a ser exportado para a Colômbia

O Renault Kardian começou a ser exportado para a Colômbia. Depois do mercado brasileiro, onde o Renault Kardian fez a sua estreia mundial em março, e de ser lançado no México em junho, o próximo país que o Kardian está sendo lançado é a Colômbia. Depois, será na Argentina e ainda neste ano chegará a outros mercados da América Latina, totalizando 11 países.

O Kardian é o primeiro veículo do Renault International Game Plan 2027, o plano estratégico para os mercados internacionais, anunciado em outubro de 2023 pelo CEO global da marca, Fabrice Cambolive. Até 2027 serão lançados outros sete novos modelos.

Trata-se de um veículo completamente novo, que estreia a Renault Group Modular Platform (RGMP), além de ser o primeiro veículo produzido no Brasil com a nova identidade visual de marca, com o novo motor turbo a gasolina TCe de 120 cv com 200 Nm e o novo câmbio automático de dupla embreagem úmida.

O Kardian é produzido no Complexo Ayrton Senna, uma fábrica moderna com altíssimo nível de excelência. A Renault é única fabricante de automóveis da América Latina a ser reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial (WEF), como “Advanced 4th Industrial Revolution (4IR) Lighthouse” – “Farol da 4ª Revolução Industrial Avançada”, por ser uma planta referência em tecnologia da indústria 4.0.

O Kardian se diferencia pelas inovações e recursos normalmente encontrados no segmento superior, como o console central elevado com freio de estacionamento eletrônico, a alavanca de marchas do tipo “e-shifter” e o exclusivo sistema Multi-Sense que permitem customizar a condução e o ambient lighting, com personalização com oito cores diferentes, além das regulagens do sistema de direção e da resposta do conjunto motor/câmbio.

Além disso, o Kardian traz seis airbags de série em todas as versões e 13 sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS). (Foto: Renault/Divulgação).