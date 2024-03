Pré-venda da nova BMW R 1300 GS começa na 2.ª feira

Já em produção nacional no Brasil, a nova BMW R 1300 GS vai entrar em pré-venda na próxima segunda-feira, dia 4 de março, a partir das 12h, via Mercado Livre, com lote limitado a 500 unidades. Produzida na fábrica do BMW Group em Manaus, a motocicleta, tida como o primeiro passo da BMW Motorrad rumo aos próximos 100 anos, chega em cinco versões, já com preços definidos: BMW R 1300 GS (R$ 99.900); R 1300 GS Plus (R$ 118.900), R 1300 GS Trophy (R$ 118.900), Triple Black (R$ 118.900) e Option 719 (R$ 126.900).

“A nova BMW R 1300 GS é a sucessora de um ícone. O lançamento segue agendado para o segundo trimestre deste ano, mas entendemos os anseios dos nossos clientes em relação ao novo modelo e essa é a principal razão para a campanha de pré-venda começar já na semana que vem. Nossos fãs merecem a possibilidade de garantir a sucessora da big trail mais vendida do Brasil em primeira mão”, afirma Julian Mallea, CEO da BMW Motorrad Brasil.

BMW Motorrad e Mercado Livre

Para adquirir a nova R 1300 GS em pré-venda, a compra deve ser efetuada por meio da plataforma Mercado Livre (link será disponibilizado no dia 4). Ao clicar no botão “Reserva”, o usuário precisará se cadastrar e, caso deseje prosseguir com a compra, deverá fazer o pagamento de R$ 10.000, via PIX ou boleto e indicar a concessionária de preferência para a retirada da motocicleta. Também já será possível reservar um novo conjunto de malas pelo valor adicional de apenas R$ 1.000. Após a pré-reserva efetivada, o cliente será contatado pelo concessionário indicado e informado sobre a previsão de entrega.

Novidades em série

De modo geral, a nova moto pesa 12kg a menos que a antecessora, a BMW R 1250 GS, e traz o lendário motor boxer de dois cilindros, agora com exatas 1.300 cc — produzindo uma potência de 145 cv a 7.750 rpm e desenvolvendo um torque máximo de 149 Nm a 6.500 rpm. Trata-se do motor boxer BMW mais potente já produzido em série.

Ente os itens de série, o “quinteto” de variações da R 1300 GS traz em comum: aquecedor de manoplas com três níveis; assistente de partida em subida (HSC Pro); BMW Motorrad ABS Pro integral; compartimento com conector USB para carregamento de smartphones; controle de tração dinâmico (DTC); controle de velocidade de cruzeiro (piloto automático); controle dinâmico de frenagem (DBC); controle dinâmico do freio motor (MSR); luzes de pilotagem diurna (DRL); monitoramento de pressão dos pneus (RDC); painel TFT com conectividade ao aplicativo BMW Motorrad Connected; protetores de mãos integrados com piscas em LED; sistema de chave presencial (keyless); cavalete central; assistente de troca de marchas pro; sete modos de pilotagem pro (eco, rain, road, enduro, enduro PRO, dynamic e dynamic PRO); freio esportivo; e farol Matrix — dispositivo full LED com um distinto ícone de luz como padrão, iluminando a estrada com uma clareza até então incomparável e garantindo uma percepção ainda melhor no trânsito.

Ao todo, são oferecidos sete modos de pilotagem, conforme as preferências individuais: os modos de pilotagem “Rain” e “Road” permitem adaptar-se à maioria das condições da estrada; o modo “Eco” possibilita atingir autonomia máxima com um único tanque de combustível; e o modo adicional “Enduro” permite uma experiência melhorada com uma configuração específica para utilização off-road. Os modos de pilotagem PRO também estarão presentes (Enduro PRO, Dynamic e Dynamic PRO).

Outra novidade é o Sistema de Suspensão Eletrônica (DSA), que alia o ajuste dinâmico do amortecimento dianteiro e traseiro com um ajuste correspondente e taxa de retorno, dependendo do modo de pilotagem selecionado, da condição de pilotagem e das manobras, enquanto o ajuste automático de retorno assegura a compensação de carga. Isso se converte em uma experiência de pilotagem ainda mais emocionante em todas as superfícies, seja sozinho, acompanhado ou com bagagem volumosa. O sistema DSA também garante um nível ainda mais elevado de segurança, desempenho e conforto na pilotagem.

Detalhes que fazem a diferença

O “quinteto” de R 1300 GS produzido em Manaus também tem suas particularidades de acordo com a versão. A BMW R 1300 GS e a BMW R 1300 GS Plus estão disponíveis na cor Light White, com a segunda trazendo ainda coletor de escapamento cromado, rodas raiadas douradas, preparação para sistema de navegação e sistema central de trava — adicionais presentes também nas três versões restantes.

As BMW R 1300 GS GS Trophy, Triple Black e Option 719 partilham os assistentes de pilotagem Active Cruise Control (ACC), Front Collision Warning (FCW) e Lane Change Warning (SWW). O Active Cruise Control (ACC), com controle de distância integrado, pode ser usado para definir a velocidade desejada, bem como a distância até o veículo da frente. O Alerta de Colisão Frontal (FCW), com intervenção dos freios, foi criado para prevenir colisões e ajudar a reduzir a gravidade dos acidentes. Já o Alerta de Mudança de Faixa (SWW) monitora as faixas à esquerda e à direita e pode ajudar a garantir uma mudança de faixa segura, ao mesmo tempo em que auxilia na utilização dos espelhos retrovisores.

A versão GS Trophy, concebida na cor Racing Blue Metallic, ainda dispõe de um banco conforto alto e suportes para top case e malas laterais. Já a Triple Black vem equipada com um banco conforto baixo, suportes para malas laterais, farol pro e para-brisa eletrônico ajustável. Por fim, a Option 719 “Tramuntana”, dona da elegante cor Aurelius Green Metallic, reúne suportes para top case e malas laterais, faróis auxiliares, farol pro, para-brisa eletrônico ajustável e detalhes com acabamento Option 719.