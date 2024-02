Paccar Parts anuncia vencedores do prêmio Melhores do Ano Webshop

A Paccar Parts, empresa do segmento de peças e serviços de pós-venda para caminhões, carretas e ônibus, realizou na semana passada, a cerimônia de premiação da campanha Melhores do Ano Webshop. O evento premiou os vendedores e clientes que obtiveram os melhores resultados no DAF Webshop, plataforma de vendas online de Peças Genuínas DAF e Multimarcas TRP.

Além de receberem o troféu referente à categoria de participação, os sete vencedores ganharam uma comemoração especial patrocinada pela Paccar Parts. “O prêmio Melhores do Ano Webshop não apenas celebra o empenho dos nossos colaboradores, mas também a confiança e lealdade dos nossos clientes. Essa é uma oportunidade de expressar nossa gratidão e renovar nosso compromisso com a excelência da companhia, criando um ambiente de motivação e orgulho para todos que fazem parte da família Paccar Parts”, comenta Antenor Frasson, Diretor Geral da Paccar Parts América Latina.

A cerimônia de premiação completa está disponível no canal do Youtube da TRP Brasil. Os campeões de vendas do DAF Webshop deste ano foram:

Categoria Clientes:

Cliente Ouro: Transportes Gral Ltda;

Cliente Diamante: Goiás Distribuidor de Cimento Marabá Ltda;

Cliente Platina: BBM Logística S.A;

Cliente Destaque Programa Frotas: Empreendimentos Rodeiro S/A.

Categoria Concessionária Destaque no Webshop:

DAF Barigui Curitiba.

Categoria Elite de Vendas – Melhores Vendedores da Rede:

Guilherme Bonetti: Via Trucks São Bernardo do Campo.

Categoria Melhor Gerente de vendas:

Douglas Smeets: DAF Via Trucks SBC.

Webshop Trip

Durante o evento, foram divulgados os vencedores da promoção Webshop Trip, que premiou os participantes com uma viagem para conhecer a sede da DAF Caminhões na Holanda. A campanha ocorreu entre 15 de julho e 31 de dezembro e, para participar, os consumidores precisavam adquirir produtos pelo e-commerce DAF Webshop durante esse período. Gerentes, clientes e vendedores das concessionárias DAF com maior volume de compras na plataforma, de acordo com o regulamento participaram da campanha.

“Essa será uma experiência enriquecedora para os clientes e vendedores conhecerem a fábrica da DAF, os modernos caminhões da marca, inclusive os elétricos, e o nosso principal Centro de Distribuição de Peças da Europa, além de visitarem os pontos turísticos da Holanda”, explica Frasson.

Vencedores da Campanha Webshop Trip:

Douglas Smeets: DAF Via Trucks São Bernardo do Campo;

Guilherme Bonetti: DAF Via Trucks São Bernardo do Campo;

Guilherme Nascimento: DAF Barigui Curitiba;

Sérgio Junior: DAF Macponta Sumaré;

Wilson Gatto: DAF Caminho São José do Rio Preto;

BBM Logística S.A;

Buzin Transportes e Comércio Ltda;

Transportes Della Volpe S/A – Comércio e Indústria;

Portal Agro Comércio e Serviços Ltda.