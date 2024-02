Série de Sucesso: BMW liderou várias premiações internacionais

Com duas vitórias na competição “Best Cars”, a BMW celebrou o final bem-sucedido que foi o ano de 2023 com um positivo início de 2024. Na ocasião, o BMW Série 2 Coupé conquistou a vitória da classe no segmento compacto pela terceira vez consecutiva e o BMW X1 liderou o caminho na categoria “SUV compacto” na 48ª edição do prêmio “Best Cars”, é um dos mais conhecidos pela indústria automotiva europeia e votado pelos leitores da revista alemã de automobilismo “auto, motor und sport”. Participaram 100.000 entrevistados da pesquisa que escolheram um vencedor geral e um campeão de “carro importado” entre 455 modelos em 13 categorias de veículos.

O início de 2024 também foi marcado pela vitória do novo BMW Série 5 na categoria “Carro Grande”, no prêmio “Women’s Worldwide Car of the Year”. A pesquisa contou com 75 jornalistas automotivas de 52 países que escolheram seus modelos favoritos entre um total de 62 veículos em cinco categorias. Com o objetivo de mostrar a influência das mulheres na indústria automotiva e apresentado pela 14ª vez neste ano, a premiação leva em consideração fatores como segurança, qualidade, preço, design, conforto ao dirigir, usabilidade diária e impacto ambiental. O novo BMW Série 5 conquistou os membros do júri com sua linha de sistemas de propulsão eletrificados (incluindo o BMW i5 totalmente elétrico), bem como seu espaço, tecnologia avançada e interior agora totalmente vegano.

A BMW inicia positivamente 2024 tendo como histórico o ano de 2023 que foi marcado pelos muitos prêmios conquistados. Os modelos da linha atual da marca premium ganharam vários prêmios tanto no mercado doméstico da Alemanha quanto nas regiões de vendas mais importantes internacionalmente. Os vencedores se estenderam por todas as categorias relevantes, com modelos compactos, veículos de luxo e carros esportivos de alto desempenho da BMW M GmbH, todos fazendo sucesso. Além dos veículos movidos a motores de combustão, os leitores e jurados também reconheceram um número surpreendentemente alto de representantes da gama de mobilidade elétrica da BMW, que está em constante expansão.

Premiações no Brasil

O ano de 2023 foi repleto de sucesso também para a BMW aqui no Brasil. Em abril daquele ano, o BMW Group garantiu quatro troféus na quarta edição do Prêmio Melhor Revenda, oferecido pela revista Quatro Rodas em parceria com a Kelly Blue Book do Brasil. O principal destaque ficou para o BMW Série 4, que levou o prêmio na categoria Sedã Premium e obteve a menor desvalorização entre os 141 modelos avaliados, de 23 segmentos, com apenas 4,84% de depreciação em seu primeiro ano de uso. Na categoria Hatch Premium, o vencedor foi o MINI Cooper, com desvalorização de apenas 6,36%.

Em agosto, o BMW Série 3 na versão 320i M Sport foi eleito a Melhor Compra na categoria acima de R$ 300 mil pela Revista Quatro Rodas. Na ocasião, o sedã, que é produzido no Brasil, foi bicampeão na categoria, já que levou a mesma premiação no ano passado. Em 24 de novembro de 2023, A BMW faturou três prêmios no Exame Casual, que elege os carros que foram destaque no ano de 2023 lançados nos últimos 12 meses no Brasil. A escolha contou com a ajuda de um júri formado pelos maiores especialistas e influenciadores do setor no país, além dos principais jornalistas de estilo de vida. O BMW i7 foi o vencedor na categoria ‘Carro mais tecnológico acima de R$ 300.000’. Já em dezembro de 2023, A BMW do Brasil foi a grande vencedora do “Carro do Ano 2024”, premiação do setor automotivo brasileiro concebida pela Revista Autoesporte. Com três troféus conquistados, a marca se destacou no evento.