BYD bate novo recorde e vende 1.318 carros em ação de vendas

Mais um recorde foi quebrado na edição de fevereiro das 48 horas eletrizantes com um total de 1.318 carros vendidos durante os dois dias da ação especial da BYD. O recorde anterior era de 945 carros, alcançado em outubro do ano passado, quando foi feita a última edição desse evento. O crescimento foi de quase 40% nas vendas, com o Dolphin em primeiro lugar com 622 unidades comercializadas, o que representa 47% das vendas, realizadas pelas 61 concessionárias da rede no Brasil.

Todos os clientes que estiveram nas lojas para adquirir um modelo 0km do BYD Dolphin EV, do BYD Yuan Plus ou do BYD Seal levaram junto do veículo um pacote imperdível de benefícios, que contempla um ano de seguro, instalação de película antivandalismo nos vidros do carro, carregador portátil para utilização em tomadas comuns, carregador wallbox para instalação residencial, 5 anos de revisão gratuita e a garantia da bateria por 8 anos, sem limite de quilometragem.

A BYD está constantemente investindo em criar possibilidades que garantam que o brasileiro possa ter cada vez mais acesso a veículos de qualidade superior, acabamento premium, tecnologia de ponta embarcada, sem emissão de gases poluentes e por um preço justo, indo contra a política do mercado que mantinha os veículos elétricos a preços inacessíveis܂Todas as condições apresentadas foram válidas apenas durante os dois dias de ação e para os três modelos apresentados.

Nesta quarta-feira, a BYD apresentou seu mais novo modelo. O BYD Dolphin Mini (R$ 115.800,00), elétrico mais aguardado do ano, que já pode ter sua pré-compra realizada de maneira totalmente digital no ambiente do Mercado Livre, maior plataforma de e-commerce da América Latina. A parceria representa a união do Meli com a BYD, líder em carros elétricos no Brasil e no mundo, para todos os que querem a praticidade e rapidez para comprar seu novo veículo de forma online, com R$ 10 mil Reais de entrada, além do carregador gratuito.

A novidade faz parte da estratégia da BYD para diversificar os canais de compra no mundo digital e segue a tendência de aumento nas buscas por modelos elétricos dentro do marketplace, que superou 60% em 2023 em relação ao ano anterior. Quem fizer a compra do modelo na pré-venda vai ganhar um bônus de R$ 10 mil. A compra online do BYD Dolphin pode ser feita por pessoas físicas e jurídicas diretamente pelo link: https://www.byd.com/br.