Mini lança edição exclusiva JCW GP Inspired no Brasil por R$ 389.990

A Mini oficializou a chegada do Mini John Cooper Works GP Inspired Edition ao mercado brasileiro. Com preço promocional de R$ 389.990,00, exclusivo para pagamento à vista, o modelo desembarca no país em um lote com disponibilidade de apenas 20 unidades.

Ano/modelo 2026/2027, a nova versão baseia-se no MiniI John Cooper Works e busca inspiração estética na terceira geração do Mini GP lançada em 2021. O veículo combina a cor de pintura cinza Legend Grey com detalhes de contraste na tonalidade vermelho Chili Red.

Design e conjunto aerodinâmico

O visual externo do hatch traz elementos exclusivos inspirados na linha GP. A carroceria conta com o Kit Aerodinâmico JCW completo, composto por aerofólio traseiro e spoilers integrados nas seções dianteira, lateral e traseira.

A caracterização esportiva inclui adesivos decorativos no capô, nas colunas, nas laterais e no pilar C, além de emblemas oficiais da versão. O conjunto exterior traz teto solar panorâmico, vidros traseiros fumê, calotas centrais com grafismos da divisão de corrida e rodas esportivas de 18 polegadas JCW Lap Spoke em dois tons, montadas em pneus de perfil esportivo.

A iluminação é total em LED nos faróis e lanternas, contando com recursos estendidos e sequências luminosas de boas-vindas e despedida. A abertura das portas dispensa o uso da chave por meio do sistema Comfort Access.

Mini JCW GP Inspired Edition traz pintura cinza Legend Grey com detalhes em vermelho, kit aerodinâmico e rodas de 18 polegadas. Foto: Divulgação/Mini.

Motorização e desempenho

Sob o capô, o Mini JCW GP Inspired Edition é equipado com o motor S Performance 2.0 a gasolina, de quatro cilindros. O propulsor entrega 231 hp de potência e 380 Nm de torque, associado a uma transmissão automática de sete velocidades e sistema de tração dianteira. O conjunto conta ainda com escapamento esportivo.

Com peso total de 1.330 kg, o modelo acelera de zero a 100 km/h em 6,1 segundos e atinge a velocidade máxima de 250 km/h. Conforme os dados de eficiência energética, o consumo combinado do veículo é de 17,1 km/l, com índice de emissão combinada de CO2 registrado em 137,3 g/km.

Cabine, tecnologia e assistência à condução

No interior, o modelo traz soleiras de porta com inscrição da série e chaveiro personalizado com grafismos da linha John Cooper Works GP. O painel de instrumentos e as guarnições das portas recebem revestimento em tecido tramado.

A central de entretenimento utiliza a Mini Interaction Unit, ancorada por um display circular em OLED com área de 440 cm². O sistema de áudio é assinado com 356 watts de potência distribuídos em 12 alto-falantes. O motorista dispõe de projeção de dados no para-brisa via Mini Head-Up Display, volante esportivo multifuncional com aquecimento e base de carregamento sem fio para celular.

O pacote de conectividade Mini Connected engloba suporte a Apple CarPlay, Android Auto, Personal eSIM, navegação nativa com trânsito em tempo real, atualizações remotas de software, telesserviços e chamada inteligente de emergência. Os Modos de Experiência Mini permitem alterar parâmetros do veículo entre as opções Go Kart, Green, Core, Personal, Timeless, Vivid e Balance.

A lista de segurança inclui seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina), Controle Dinâmico de Estabilidade (DSC), Controle de Tração (DTC) e freios ABS. Os sistemas de apoio ao condutor integram o pacote Driving Assistant, com alerta de mudança de faixa, aviso de tráfego cruzado com frenagem ativa, prevenção de colisão traseira e alerta de saída para proteção de ciclistas. O controle de cruzeiro possui frenagem automática ativa a partir de 30 km/h.

Para manobras, o assistente Parking Assistant Plus realiza o estacionamento automático em vagas paralelas atuando no esterço do volante, auxiliado por sensores dianteiros e traseiros e câmera de ré com linhas-guia dinâmicas.

Aerofólio exclusivo John Cooper Works e adesivos no pilar C marcam o visual posterior do lote limitado a 20 unidade. Foto: Divulgação/Mini.

Dimensões e capacidades

O hatch compacto mede 3.876 mm de comprimento, 1.970 mm de largura (considerando os espelhos retrovisores), 1.452 mm de altura e possui distância entre-eixos de 2.495 mm. O reservatório de combustível comporta 44 litros. A capacidade do porta-malas atinge até 725 litros quando os assentos traseiros, bipartidos na proporção 60-40, estão rebatidos.

Qual é o preço do Mini JCW GP Inspired Edition no Brasil?

O modelo tem preço promocional de R$ 389.990,00, válido exclusivamente para pagamento à vista dentro do período da ação ou enquanto durar o estoque.

Quantas unidades da edição GP Inspired serão vendidas no país?

A marca disponibilizou um lote limitado de apenas 20 unidades para o mercado brasileiro.

Qual é o desempenho do Mini JCW GP Inspired Edition?

Equipado com motor 2.0 turbo de 231 hp e torque de 380 Nm, o hatch acelera de zero a 100 km/h em 6,1 segundos e chega à velocidade máxima de 250 km/h.