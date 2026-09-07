Caminhão-tanque arrasta veículos na Linha Verde e duas pessoas morrem em Curitiba

Um grave acidente provocado por uma reação em cadeia deixou duas pessoas mortas e feriu uma mulher na alça de acesso da BR-116 para a Linha Verde, no bairro Atuba. O grave acidente ocorreu no sentido Pinheirinho, em Curitiba. Tudo começou quando um motociclista escorregou na pista molhada e caiu na via. Enquanto uma equipe da Polícia Militar e um motorista que passava pelo local paravam para prestar socorro, um caminhão-tanque bitrem perdeu o freio devido ao asfalto escorregadio e atingiu o grupo, arrastando também os veículos parados.

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Engavetamento em cadeia

O acidente ocorreu no trecho que recebe o tráfego da BR-116 vindo de São Paulo e de Campina Grande do Sul. O motorista que parou o carro para auxiliar o motociclista atingido no primeiro tombo morreu no local, assim como o próprio condutor da moto.

Com o impacto do bitrem, a motorista de um dos veículos atingidos ficou ferida e recebeu atendimento médico.

Tráfego bloqueado

Devido à gravidade das colisões e aos estragos causados pelo caminhão-tanque, a alça de acesso permanece totalmente interditada, sem previsão de liberação. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizam a perícia e os procedimentos de praxe na área para liberar o tráfego.