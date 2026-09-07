Linha Verde fica uma hora interditada após acidente com carreta e mais dois veículos

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro complica o trânsito na Linha Verde, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (7). O veículo invadiu o canteiro central e derrubou um poste de iluminação bem embaixo do viaduto da Avenida Marechal Floriano Peixoto, no sentido Atuba.

A passageira do carro envolvido no acidente ficou levemente ferida e foi encaminhada para o Hospital Cajuru, em Curitiba.

+ Leia mais Caminhão-tanque arrasta veículos na Linha Verde e duas pessoas morrem em Curitiba

Linha Verde bloqueada por mais de uma hora

A colisão provocou o desligamento do semáforo da região, afetando o fluxo de veículos. Agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (Setran) estão no local para orientar os motoristas.

Devido aos impactos no tráfego, a recomendação para quem precisa passar pelo trecho é buscar rotas alternativas ou ter paciência diante da lentidão na área.