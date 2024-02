Mercado Livre vende BYD Dolphin Mini com bônus de 10 mil reais

O BYD Dolphin Mini, elétrico mais aguardado do ano, já pode ter sua pré-compra realizada de maneira totalmente digital no Mercado Livre, maior plataforma de e-commerce da América Latina. A parceria representa a união do Mercado Livre com a BYD, líder em carros elétricos no Brasil e no mundo, para todos os que querem a praticidade e rapidez para comprar seu novo veículo de forma online.

A novidade faz parte da estratégia da BYD para diversificar os canais de compra no mundo digital e segue a tendência de aumento nas buscas por modelos elétricos dentro do marketplace, que superou 60% em 2023 em relação ao ano anterior. Outro destaque é que a BYD vai oferecer um bônus de 10 mil reais para os primeiros compradores do Dolphin Mini através da plataforma do Mercado Livre.

Para Henrique Antunes, diretor de vendas da BYD do Brasil, o anúncio da marca com o Mercado Livre, começando a parceria com o tão aguardado Dolphin Mini, é uma união esperada de líderes de mercado. “Poder vender nossos carros online é levar ao consumidor a comodidade e o conforto de comprar um veículo em apenas poucos cliques e não poderia ser outro modelo senão o Dolphin Mini, nosso segundo game-changer do mercado depois do Dolphin”, afirma o executivo, que comemora a popularização do carro elétrico e a facilitação do acesso a um sonho.

A BYD e o Mercado Livre anunciam a novidade como uma avant-première do lançamento do novo modelo, que acontecerá oficialmente no dia 28 de fevereiro de 2024 com um live a partir nos canais oficiais da BYD.

Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, complementa que os consumidores já estão preparados para uma jornada de compra de veículos no e-commerce. “Quase 26% das vendas de carros realizadas no marketplace acontecem no período da noite ou aos finais de semana, o que demonstra a confiança na marca e comprova a facilidade e simplicidade no momento de fechar uma compra. Isso resulta em uma experiência mais ágil e curta, dando um novo passo para a digitalização do setor automotivo como um todo”.

Na página exclusiva da BYD dentro do Mercado Livre, o consumidor pode conhecer todas as características do Dolphin Mini. O modelo chega cercado de expectativa, por ser o carro que vai tornar possível para o brasileiro realizar o sonho de ter um veículo 100% elétrico na garagem.

O internauta interessado em comprar seu Dolphin deverá seguir um processo de apenas seis etapas. A ideia da BYD e do Mercado Livre foi tornar a compra fácil e intuitiva. A reserva do carro é feita mediante o pagamento de R$ 10 mil e este valor será depositado no Mercado Pago, o banco digital do Grupo Mercado Livre.

A compra online do BYD Dolphin pode ser feita por pessoas físicas e jurídicas diretamente pelo link: https://www.byd.com/br.