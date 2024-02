Scenic E-Tech elétrico é eleito Carro do Ano 2024

“CAR OF THE YEAR”

Após a primeira votação, em novembro passado, o Scenic havia se classificado entre os sete modelos finalistas: BMW 5-series, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic, Toyota C-HR e Volvo EX30.

O vencedor do troféu foi eleito pelos votos de 58 jornalistas automotivos de 22 países. O Scenic conquistou a primeira posição, com 329 pontos. Ele se tornou o sétimo veículo da marca a receber o prestigioso título de “Carro do Ano”, sucessor do Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic (1997), Megane (2003) e Clio (2006).

“Para todas as equipes do grupo e da marca Renault, conquistar a prestigiosa premiação ‘Carro do Ano’ é motivo de um grande orgulho. Este reconhecimento demonstra que fizemos as escolhas certas, paras oferecer uma autonomia recorde, um interior espaçoso e muito conforto, mas com um controle de nossa pegada ambiental. Além disso, o Scenic oferece um grande prazer de dirigir e equipamentos dignos de um “carro para viver”, como o novo teto panorâmico Solarbay ou a última geração do sistema OpenR Link com Google integrado. Este modelo conta com formidáveis diferenciais para se afirmar no mercado europeu de veículos elétricos”. Fabrice Cambolive, CEO da marca Renault.

Veículo 100% elétrico desenvolvido com base na plataforma AmpR medium (anteriormente CMF-EV), o Scenic E-Tech Elétrico se dirige às pessoas ativas em busca de funcionalidade. Zero emissão, ágil, leve (1890 kg) e compacto (4,47 m de comprimento), o Scenic se sente à vontade na cidade. Para os trajetos mais longos, o Scenic oferece até 625 km de autonomia (WLTP), conforto, comodidade e prazer de dirigir, além de ser recheado de tecnologias pra lá de úteis.