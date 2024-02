BMW M Motorsport terá três equipes de E-Sports para corridas virtuais

Lendária pelos seus resultados nas pistas de corrida físicas, a BMW M Motorsport está buscando o mesmo título nas corridas virtuais. E, para isso, a marca terá três equipes representantes para as disputas de 2024. O novo projeto, chamado o BMW M Power Tour, surgiu da colaboração bem-sucedida entre a BMW M Motorsport e a plataforma de corridas virtuais iRacing. A série é voltada para a grande e apaixonada comunidade iRacing. A partir de meados de março, durante dez semanas, acontecerão eventos de corrida regulares de terça a quinta-feira com vários carros de corrida BMW M do portfólio iRacing. Isto inclui não apenas os atuais modelos emblemáticos, o BMW M Hybrid V8 e o BMW M4 GT3, mas também ícones históricos como o BMW Z4 GT3.

Calendário de corridas BMW M Power Tour:

12 a 14 de março: BMW M Hybrid V8, Sebring International Raceway;

19 a 21 de março: BMW M4 GT4, Grande Prêmio de Nürburgring;

26 a 28 de março: BMW Z4 GT3, Circuito Internacional de Okayama;

02 a 04 de abril: BMW M8 GTE, Red Bull Ring;

09 a 11 de abril: BMW M Híbrido V8, Suzuka GP;

16 a 18 de abril: BMW M4 GT3, Autódromo Internacional do Algarve;

23 a 25 de abril: BMW Z4 GT3, Motorsport Arena Oschersleben;

30 de abril a 2 de maio: BMW M8 GTE, Brands Hatch GP;

07 a 09 de maio: BMW M Hybrid V8, Laguna Seca Raceway;

14 a 16 de maio: BMW M4 GT3, Circuito Mundial de Misano;

21 a 23 de maio: BMW M4 GT4, Nürburgring Nordschleife;

28 a 30 de maio: BMW M Hybrid V8, Circuito das 24 Horas.