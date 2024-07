Quatro pessoas foram presas em flagrante na manhã desta segunda-feira (1º) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por estarem ligados a um grupo criminoso envolvido com incêndios causados pela soltura de balões. Curitiba está no ranking das capitais com mais balões nas proximidades de aeroporto, algo preocupante para as autoridades. Um dos balões apreendidos estava sendo construído desde 2020, por um valor estimado de R$ 20 mil.

Segundo a PCPR, seis fábricas de balões foram desmanteladas com a apreensão de R$ 200 mil de papel de seda, usado na confecção de balões. Os policiais também apreenderam unidades prontas para soltura, sendo que um dos balões estava sendo produzido há 4 anos ao custo de mais de R$ 20 mil.

Ao todo nove pessoas são investigadas e devem responder pelos crimes de soltura de balões, associação criminosa e incêndio, com penas que podem chegar a 12 anos de prisão.

Soltar balão é crime!

Com as festas juninas, as autoridades alertam para o perigo de soltar balões. A prática é considerada crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605/98. Quem for flagrado fabricando, vendendo, transportando ou soltando balões pode ser condenado a pagamento de multa ou pena de um a três anos de prisão.

Além do risco de cair em um imóvel e provocar incêndio, o balão é perigoso no ar. Um levantamento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apontou que Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba são as capitais com o maior número de ocorrências de balões.

De janeiro a maio de 2024, foram identificados186 no país, antes da temporada das festas juninas. O Aeroporto Santos Dumont, também no Rio de Janeiro, teve 23 registros, seguido pelo Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas – SP), com 21; e o Aeroporto de Bacacheri, em Curitiba (PR), com 14.

Quando um balão é avistado, os controladores de tráfego são orientados a notificar os operadores próximos ao local onde o balão foi visto, assim como os pilotos também são alertados.

