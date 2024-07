Everton Fontanela e Giovani Tavares vencem pela 1ª vez na Fórmula Truck

Pela primeira as categorias GT Truck e F-Truck correram separadas e a Fórmula Truck entregou tudo o que promete na 4ª etapa disputada neste domingo (30/06), no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi um festival de ultrapassagens e muitas emoções. O fim de semana foi marcado por vencedores inéditos e quem largou na frente teve problemas. O catarinense Everton Fontanella ganhou a prova da categoria GT Truck, depois de largar em quinto, e o paraguaio Giovani Tavares venceu a corrida da F-Truck depois de também ter largando em quinto.

A categoria GT Truck abriu a programação fazendo a corrida 1 do dia. O pole position Pedro Muffato manteve a liderança, mas na segunda volta, com problemas no módulo eletrônico, o paranaense perdeu a liderança para o catarinense Túlio Bendo e teve que ir para os boxes, retornado para terminar a competição em 15º, a duas voltas do vencedor. Na 13ª volta o catarinense Everton Fontanella, que tinha largando em quinto, assumiu a liderança para permanecer à frente até a bandeirada. Ele completou as 20 voltas da prova em 38m26s948. Túlio Bendo conquistou o segundo lugar, se classificando à frente de Rafael Fleck (RS), Jorge “Feio” Ribeiro (RS), Nilton Jacobsen (Paraguai) e Edivan Monteiro (PR), que pela ordem ocuparam as seis primeiras colocações e foram ao pódio da categoria GT Truck.

Emocionado, Everton Fontanella, que corre com o Scania que Muffato foi campeão no ano passado, agradeceu familiares e amigos e afirmou sentir uma felicidade incrível ao conquistar sua primeira vitória na Fórmula Truck. “Não tenho palavras para expressar o que estou sentindo. É muito bom vencer”, afirma Everton Fontanella.

Paraguai na F-Truck

A prova da categoria F-Truck começou agitada. O paranaense Márcio Rampon superou o gaúcho Douglas Collet logo na largada e roubou a liderança do pole position. Giovanni Tavares iniciou a festa paraguaia logo nas primeiras voltas e foi ganhando posições até superar Collet, que tinha recuperado a liderança, na 13ª volta. Ele completou as 22 voltas da prova em 47m54s519. Douglas Collet foi o segundo colocado, recebendo a bandeirada à frente de Fabrício Rossatto (PR), Thiago Mânica (PR), Daniel Lovato (PR) e Gustavo Mânica (PR), que pela ordem, fecharam as seis primeiras colocações da corrida.

O dia foi histórico para Giovani Tavares. Foi a sua primeira vitória na Fórmula Truck e também a primeira de sua carreira como piloto. “Trabalhamos muito para isso e a primeira vitória chegou. Quero dividir esta conquista com meus familiares, com o pessoal da equipe, com os patrocinadores e com todos que torcem por min. O automobilismo do Paraguai ganha projeção”, acentua Giovani.

Campeonato

A classificação extra-oficial aponta que Pedro Muffato continua líder da categoria GT Truck, agora com 263 pontos, três à frente de Rafael Fleck. Com a vitória, Everton Fontanella assume a terceira colocação, com 240 pontos.

Na categoria F-Truck, Márcio Rampon mantém a primeira colocação na classificação do campeonato, com 280 pontos; Giovani Tavares assume a vice-liderança com a vitória ao chegar a 195 pontos, enquanto que Fabrício Rossatto é o terceiro colocado, com 153 pontos. A classificação das duas categorias será divulgada oficialmente durante a semana, com a homologação dos resultados.

A 5ª etapa da temporada da Fórmula Truck será disputada no dia 4 de agosto, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Paraná.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultado da categoria GT Truck em Campo Grande:

1.º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, 20 voltas em 38m26s948;

2.º) Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 1s152;

3.º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Scania, a 13s918;

4.º) Jorge “Feio” Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, a 31s616;

5.º) Nilton Jacobsen (Paraguai), Scania, a 44s939;

6.º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, a 46s491;

7.º) Alex Peixeiro (Santos-SP), Mercedes-Benz, a 58s402;

8.º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, a 1m59s113;

9.º) Léo Barramacher (Balneário Camboriú-SC), Volvo, a 3m41s261;

10.º) Lazaro Donizetti (São João da Boa Vista-SP), Volkswagen, a 1 volta;

11.º) Bryan Ruan (Curitiba-PR), Scania, a 1 volta;

12.º) Geraldo Galli (Santos-SP), Volkswagen, a 2 voltas;

13.º) Daril Amaral (Pindamonhangaba-SP), Scania, a 2 voltas;

14.º) Fabrício Berton (Campo Grande-MS), Mercedes-Benz, a 2 voltas;

15.º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, a 2 voltas;

16.º) João Batista “Santa Helena” Moreira (Colombo-PR), DAF, a 3 voltas;

17.º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), a 5 voltas.

Não completaram:

18.º) Álvaro Bento (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 8 voltas;

19.º) Paulo Rampon (Curitiba-PR), Scania, a 9 voltas;

20.º) Valdinei “Baté” dos Santos (Cascasvel/PR), Mercedes-Benz, a 9 voltas;

21.º) Ricardo Ançay (Araucária-PR), Volvo, a 13 voltas;

22.º) Robson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), Ford Cargo, a 14 voltas;

23.º) Douglas Torres (Curitiba-PR), Ford Cargo, a 17 voltas;

24.º) Rogério “Taio” Agostini (São Miguel do Oeste-SC), Mercedes-Benz, a 20 voltas.

Resultado da categoria F-Truck em Campo Grande:

1.º) Giovani Tavares (Paraguai), Scania, 22 voltas em 47m54s519;

2.º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, a 5s981;

3.º) Fabrício Rossatto (Campo Largo-PR), Volkswagen, a 24s043;

4.º) Thiago Mânica (Curitiba/PR), Scania, a 43s439;

5.º) Daniel Lovato (Almirante Tamandaré-PR), Scania, a 1m20s076;

6.º) Gustavo Mânica (Curitiba-PR) Volkswagen, a 1m21s911;

7.º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, a 1m43s109;

8.º) Max Nunes (Curitiba-PR), Volvo, a 1 volta;

9.º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, a 3 voltas.

Não completaram:

10.º) Gilmar Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, a 7 voltas;

11.º) Duda Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, a 8 voltas.

Desqualificados:

Cleber Fonseca (Cascavel-PR), Scania;

Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz.

Resultado da prova SpeedMax:

1.º) Álvaro Bento (Ermo-SC), GT Truck, Mercedes-Benz, 22 voltas 47m29s403;

2.º) Léo Barramacher (Balneário Camboriú-SC), GT Truck, Volvo, a 7s200;

3.º) Alex Peixeiro (Santos-SP), GT Truck, Mercedes-Benz, a38s392;

4.º) Thiago Mânica (Curitiba/PR), F-Truck, Scania, a 56s242;

5.º) Daril Amaral (Pindamonhangaba-SP), GT Truck, Scania, a 2 voltas;

6.º) Gabriel Saccomano (São Paulo/SP), F-Truck, Volkswagen, a 6 voltas.

Não completaram:

7.º) Lazaro Donizetti (São João da Boa Vista-SP), GT Truck, Volkswagen, a 8 voltas;

8.º) Geraldo Galli (Santos-SP), GT Truck, Volkswagen, a 12 voltas;

9.º) Marcelo Bonato (Colombo/PR), GT Truck, Scania, a 13 voltas;

10.º) Robson Portaluppi (Bento Gonçalves-RS), GT Truck, Ford Cargo, a 18 voltas;

11.º) Douglas Torres (Curitiba-PR), GT Truck, Ford Cargo, a 20 voltas;

12.º) Márcio Limestone da Rosa (Colombo/PR), GT Truck, Scania, a 22 voltas.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

Já realizadas:

24 de março – Rivera (Uruguai);

21 de abril – Guaporé (RS);

02 de junho – Cascavel (PR);

30 de junho – Campo Grande (MS).

Próximas etapas:

04 de agosto – Londrina (PR);

31 de agosto – Velopark (RS;

13 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

10 de novembro – Tarumã (RS);

01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Tiago Guedes/Divulgação).