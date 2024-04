Marcelo de Godoy é eleito presidente da Abeifa

Em reunião plenária realizada no dia 13 de março último, a Abeifa – Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores ratificou o nome de Marcelo de Godoy, 44, CEO da Volvo Cars Brasil, na presidência da entidade, para o mandato de dois anos (2024-2026) em chapa única composta ainda por Juliana Cavole Lauro (Porsche) na vice-Presidência e por Rodrigo Soares Silva Rosa (UK Motors) na diretoria financeira. Elcio Ferreira permanecerá na diretoria executiva.

Fundada em 15 de março de 1991, a Abeifa representa hoje as empresas Aston Martin, BRP, BYD, CFMoto, JAC Motos, Jaguar, Kia, Land Rover, McLaren, Polaris, Porsche, Suzuki e Volvo.

O executivo da Volvo Cars Brasil é o décimo presidente da Abeifa. Nesses 33 anos, a presidência da entidade foi ocupada por Emilio Julianelli (1991-1996), José Carlos Gandini (1996-1997), Daniel Buteler (1997-1998), José Luiz Gandini (1998-2000/2000-2022/2006-2008/2012-2012/2016-2018 e 2018-2020), André Muller Carioba (2002-2006), Henning Dornbusch (2008-2010), Flavio Padovan (2012-2014), Marcel Visconde (2014-2016) e João Henrique Garbin de Oliveira (2020-2022 e 2022-2024).

O presidente eleito da Abeifa é CFO Latam Volvo Cars e presidente da Volvo Cars Brasil, onde atua desde 2015. Formado em Economia pela Fundação Santo André e com MBA em finanças pelo Insper-SP, Marcelo de Godoy possui experiência de 19 anos na área financeira.

Juliana Lauro é advogada com MBA em Gestão de Luxo pela Fundação Armando Alvares Penteado – FAAP. Diretora Jurídica e de Compliance da Porsche Brasil. Foi Gerente Jurídica da Burberry Brasil por 3 anos com atuação no mercado brasileiro e América Latina; enquanto Rodrigo Soares, administrador com pós-graduação em Marketing pela FAAP e em Comércio Exterior pela Universidade Paulista, é diretor de Operações do grupo UK Motors, empresa representante das marcas Aston Martin e McLaren no Brasil. O executivo também teve passagens nas montadoras Mercedes-Benz, onde atuou por 12 anos nas áreas de planejamento, vendas e marketing e 6 anos na Porsche Brasil atuando nas áreas de vendas e comunicação corporativa.

“Nosso objetivo à frente da entidade é o fortalecer ainda mais o setor por meio de seu mais importante trunfo, o de trazer e mostrar inovação tecnológica, sempre de vanguarda, dos veículos automotores projetados, desenvolvidos e comercializados nos principais polos produtivos e mercados do mundo. Como vivemos uma realidade de grandes transformações na indústria automobilística, priorizaremos uma política de cooperação com o Governo Federal e com a Anfavea, Fenabrave, Sindipeças e todas as demais entidades integrantes da cadeia automotiva brasileira, com o propósito de construir um futuro promissor do setor automobilístico mais sustentável e descarbonizado”, argumenta Marcelo de Godoy. (Foto: Abeifa/Divulgação).