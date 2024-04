Olho no tempo!

A previsão do tempo para Curitiba avisou e o frio chegou com tudo na capital dos paranaenses, neste fim de semana. A frente fria que estava a caminho chegou e o sábado registrou mínima de 15,4ºC, temperatura que há muito tempo não sentíamos em Curitiba. Mas e como vai ficar o domingo? Vamos ver na previsão do tempo para Curitiba.

Segundo o Simepar o sábado segue com tempo “gelado” e com vento em Curitiba. A máxima não passa dos 20ºC e não há previsão de chuva significativa.

Já no domingo uma maior amplitude térmica, quando a mínima chega aos 14ºC e a máxima sobe para 25ºC. Segundo o Simepar, assim como sábado, o domingo não deve ter chuva em Curitiba.

Frio segue?

De acordo com a previsão do tempo para Curitiba, o frio não deve se estender. Na segunda-feira (08) tem chuva, mas a temperatura fica entre os 17 e 24ºC. A chuva no começo da semana deve alcançar 23 milímetros. Na terça-feira o sol reaparece entre nuvens.

