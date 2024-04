Uma carga gigante, com peso de 245,8 toneladas, está sendo transportada pela BR-277 na manhã deste sábado (06). O deslocamento começou no km 27, na região de Morretes e tem como destino final o km 63, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A carga especial mede 50 metros, tem altura de 6,70 metros e largura de 5,60 metros. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho, estão acompanhando o deslocamento.

De acordo com a concessionária, a previsão é de que a carga seja deslocada ao longo deste sábado. O tráfego na região está lento e há 500 metros de filas.

