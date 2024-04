Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro foi registrado na noite de sexta-feira (05), na BR-277, na região de Paranaguá, no Litoral do Paraná. A colisão ocorreu no km 12, na pista sentido litoral, por volta das 22h20.

A batida aconteceu quando um caminhão estava fazendo o retorno para voltar para Paranaguá. Nesse momento, o segundo caminhão atingiu o veículo. Um Volkswagen Gol que estava atrás também se envolveu na batida.

O acidente teve duas vítimas. No entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não detalhou o estado de saúde dos feridos.

De acordo com a EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho, duas faixas precisaram ser interditadas e, por isso, foi registrado um congestionamento de nove quilômetros. Estava chovendo na BR-277 no momento do acidente.

