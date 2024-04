Feira em Curitiba neste domingo reúne 10 mil vinis, churrasco, tattoos e videogames

Mais de 10 mil discos de vinil, objetos colecionáveis e decorativos, aparelhos de som antigos, vídeogames vintage, flash tattoo, camisetas temáticas e muita comida boa. Esse é um resumo da 2ª Feira de Vinil, Colecionáveis & Antiguidades, que acontece neste domingo, dia 7 de abril, no ginásio anexo ao Ukra Bar, gastrobar ucraniano localizado no Clube Cultural Poltava (R. Pará, 1079, Água Verde). Regado a boa música com Dj Gilber comandando as pick-ups, o evento será das 10 h às 17 horas, com entrada franca e pet friendly.

Serão cerca de 20 expositores do Paraná e Santa Catarina. Eles oferecerão discos de vinil dos mais variados estilos entre novos lacrados e usados. Na parte de objetos colecionáveis, estarão disponíveis brinquedos, moedas brasileiras e estrangeiras, miniaturas Hot Wheels colecionáveis, selos, facas artesanais, luminárias, produtos geek, entre outros. Haverá expositores apresentando objetos feitos com impressora 3D, desde quadros decorativos até estátuas de cantores e personagens dos anos 70, 80 e 90.

Quem chegar cedo vai poder escolher até dois entre 200 discos de vinil gratuitos de uma caixa previamente selecionada.

A Ruído Camisetas estará com sua tradicional promoção: quem comprar três camisetas ganha mais uma. As opções vão de bandas famosas de rock e jazz até filmes icônicos.

Foto: divulgação.

Churrasco de domingo

O Ukra Bar estará com cardápio especial servindo um kit almoço com dois espetinhos de carne, frango ou porco, maionese caseira e pão de alho a R$ 40,00. Quem preferir pode pedir o espetinho avulso a R$ 12,00 cada, além de porções individuais de batata frita, polenta e pasteizinhos de queijo, carne, pizza e proteína de soja a R$ 10. Para os que quiserem provar a comida típica ucraniana, o bar estará com porções de perohe com molho bolonhesa ou nata/nata e bacon a R$ 25,00.

Para acompanhar, o Ukra possui um tap com doze torneiras de chopes artesanais, cervejas de garrafa e muitos drinks. O destaque para o domingo, dia 07, durante o evento, será o Sangria, coquetel que leva vinho, soda de limão, frutas frescas e licor de ervas a um preço fixo de R$ 21. A cozinha do Ukra Bar vai funcionar das 11h às 17h especialmente para a Feira.

Videogames

Quem curte videogames antigos também terá o seu espaço, com exposição de jogos, consoles e portáteis de várias épocas. E será possível jogar durante a feira, gratuitamente! Estarão disponíveis dois aparelhos Nitendo com os jogos Super Mário e Pokémon, para a galera se divertir.

Tarde de autógrafos

Das 14 às 16h30, a feira vai receber a banda curitibana de punk rock As Cigarras, que estará lançando seu disco “Fumódromo” e fará uma tarde de autógrafos. Com discos de vinil, é claro! A banda aborda os prazeres, desgraças e indignações da vida cotidiana por meio das letras nonsense e sarcásticas do quarteto formado por Babi Age (bateria), Taís D’Albuquerque (backing vocal e guitarra), Rubia Oliveira (backing vocal e baixo) e Maria Paraguaya (guitarra e voz). “Fumódromo” é o primeiro disco da banda e acaba de ser lançado em vinil pela Neves Records e Zoom Discos.

Flash Tattoo

A feira terá também espaço para tatuagem. O tatuador Thiago Sales, do Vandal Tattoo, vai oferecer tatuagens rápidas a partir de R$ 200. As opções de desenhos vão desde clássicos até designs exclusivos.

A 2ª Feira de Vinil, Colecionáveis & Antiguidades é uma realização da CWB Vinil Fest, produtora de Eventos conjunta do Espaço Alternativo, Personal Records e Ruído Camisetas, juntamente com o Ukra Bar.

Serviço

2ª Feira de Vinil, Colecionáveis & Antiguidades

Dia: 7 de abril de 2024

Horário: Das 10h às 17h.

Local: Ginásio do Ukra Bar Rua Pará, 1079, Água Verde.

Reservas pelo whatsapp (41) 3521-7603

Entrada gratuita

Evento Pet friendly

Instagram: @cwb_vinilfest

Mais informações à imprensa:

Simone Meirelles

Pauta & Conteúdo Comunicação

simone@pautaeconteudo.com.br

(41) 99104-2282

