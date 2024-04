Falecimentos em Curitiba; Obituário desta o sábado (06)

AMARILDO VIEGA, 58 ano(s). MARCENEIRO. Filiação: ZEFERINO VIEGA e TEREZINHA FRANZON VIEGA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sábado, 6 de abril de 2024 às 13:00h.

ANTONIO SEVERINO DINIZ, 86 ano(s). MOTORISTA. AMABILE ALBERTON DINIZ. Filiação: ANTONIO SEVERINO DINIZ e OTTILIA CORDEIRO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 6 de abril de 2024 às 16:00h.

APARECIDO BARBOSA DE ANDRADE, 73 ano(s). MOTORISTA. Filiação: BENEDITO BARBOSA DE ANDRADE e BENEDITA BARBOSA VICENCIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 6 de abril de 2024 às 16:30h.

ARLETE ROSSA, 73 ano(s). ZELADOR(A). RAIMUNDO ROGERIO TEIXEIRA. Filiação: PAULINO ROSSA e CECILIA ROSSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 6 de abril de 2024 às 17:00h.

CLODOMINA DE DEUS GONCALVES, 52 ano(s). DO LAR. JOSE DOS SANTOS GONCALVES. Filiação: JOAO SILVA DE DEUS e ANA ROSA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 6 de abril de 2024 às 17:00h.

DEVANIR FERREIRA DE LIMA, 72 ano(s). PORTEIRO(A). SANTILHA MARIA LIMA. Filiação: ANTONIO FERREIRA LIMA e IZABEL DE JESUS LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de abril de 2024 às 16:30h.

GILDA DE FRANCA BONTORIN, 95 ano(s). DO LAR. FLORIDO ORLANDO BONTORIN. Filiação: MANOEL DE FRANCA COSTA e JOANA DE FRANCA PERESSUTY. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sábado, 6 de abril de 2024.

HENRIQUE KOVALSKI, 71 ano(s). PEDREIRO. Filiação: JOAO KOVALSKI e ALINE HANSZ KOVALSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 6 de abril de 2024.

IZABEL BANERHT, 83 ano(s). DO LAR. REDUCINO SOARES DE CAMARGO. Filiação: WYLLIS CLAUDIO BANERHT e CATARINA MAURER BANERHT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 6 de abril de 2024 às 17:00h.

IZABEL CRISTINA DE LIMA, 52 ano(s). DO LAR. Filiação: JOAQUIM VICTOR e IZABEL CUSTODIA CARNEIRO VICTOR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de abril de 2024 às 09:00h.

JANITE DA SILVA GERMANO REUS, 70 ano(s). DO LAR. Filiação: PEDRO LEANDRO GERMANO e ANITA DA SILVA GERMANO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 6 de abril de 2024.

JENIFER DIAS DE ALMEIDA, 35 ano(s). DO LAR. Filiação: JORGE CANDIDO e ROSALINA CANDIDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 6 de abril de 2024 às 10:00h.

JEOVA DO NASCIMENTO BARROS, 61 ano(s). ARQUITETO(A). EDNA MIRIAN AGUIRRE VIEGAS BARROS. Filiação: AMERICO BARROS RODRIGUES e EROTILDE LEMES DO NASCIMENTO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS PR, sábado, 6 de abril de 2024 às 11:00h.

JOAO BATISTA SUBTIL, 78 ano(s). PORTEIRO(A). MARIA MENDES DA SILVA SUBTIL. Filiação: JOSE SUBTIL SOBRINHO e MARGARIDA DE FARIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 6 de abril de 2024.

JOAO CARLOS DOS SANTOS, 67 ano(s). AUTONOMO. ANADIR CASTURINA GARCIA DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO HONORATO e IRACEMA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de abril de 2024 às 11:00h.

JOAO DE OLIVEIRA, 71 ano(s). TÉCNICO REFRIGERAÇÃO. MARIA DA CONCEICAO CAMPOS DE OLIVEIRA. Filiação: EURIDES CLARO DE OLIVEIRA e MARIA FRANCA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de abril de 2024 às 15:00h.

JOAO DIAS DOS SANTOS, 79 ano(s). VIGILANTE. MARIA LEDA FEITOZA. Filiação: ACRISIO FELIX DIAS e LAURINDA DIAS DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 6 de abril de 2024 às 16:30h.

JOAO JORGE DA SILVA, 70 ano(s). MOTORISTA. Filiação: JORGE PEDRO DA SILVA e IDA ETELVINA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 6 de abril de 2024 às 17:00h.

JOSE BELIZARIO RIBEIRO, 81 ano(s). OUTROS. Filiação: JOSE BELIZARIO FILHO e SEBASTIANA RIBEIRO DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 5 de abril de 2024.

JOSE CHICONATO, 70 ano(s). MILITAR. ORACI PEDROZO CHICONATO. Filiação: JOAO CHICONATO e APARECIDA ALVES DE SOUZA. Sepultamento: SANTO ANTONIO PONTA GROSSA PR, sábado, 6 de abril de 2024.

LAURINDA MANDRYK DOBKOWSKI, 83 ano(s). AGRICULTOR. ANTONIO DOBKOWSKI. Filiação: JOAO BONIFACIO DOBKOWSKI e PAULINA DOZOREK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 6 de abril de 2024 às 10:30h.

LOURDES CHRISTINA FERRIGO, 87 ano(s). DO LAR. Filiação: ISIDORO FERRIGO e AMABILE CASAROTTO FERRIGO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 6 de abril de 2024.

LUCIENE DE CASSIA MENEZES SOUZA, 55 ano(s). OUTROS. JEFFERSON LUIZ MENEZES SOUZA. Filiação: ANTONIO LEONARDO IUBEL e EDELFINA BARTOCZEVICZ IUBEL. Sepultamento: CREMATORIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 6 de abril de 2024 às 15:00h.

LUIS CARLOS SILVA MARCHAND, 79 ano(s). CONTADOR(A). LEONY RYLO M ARCHAND. Filiação: DJALMA MARCHAND e ABRILINA SILVA DOS REIS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 5 de abril de 2024.

LUIZ ANTONIO FILLA, 65 ano(s). PINTOR(A). Filiação: JOSE FILLA e MARIA DA LUZ VAZ FILLA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 6 de abril de 2024 às 14:00h.

LUIZ CARLOS SCHUETZE, 63 ano(s). PEDREIRO. MARIA HELENA DA SILVA SCHUETZE. Filiação: REINOLDO SCHUETZE e MADALENA SCHUETZE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de abril de 2024 às 09:00h.

LUZIA APARECIDA DE FREITAS ANASTACIO, 82 ano(s). DO LAR. MANOEL ANASTACIO. Filiação: SEBASTIAO ANASTACIO DE FREITAS e BENEDITA CANDIDA DO COUTO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 6 de abril de 2024 às 17:00h.

MARIA ALICE SAMPAIO DE LUCA, 88 ano(s). DO LAR. MILTON DE LUCA. Filiação: ANTONIO FERREIRA SAMPAIO e AIDEE TISSOT SAMPAIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de abril de 2024 às 16:30h.

MARIA DE LOURDES RODRIGUES, 81 ano(s). DO LAR. WALTER LUIZ WINTER MAIA. Filiação: EDUARDO RODRIGUES PEREIRA e JEORGINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de abril de 2024.

MARIA TEODORO RAMOS, 98 ano(s). DO LAR. ALMYR RAMOS. Filiação: WALDEMAR JOSE TEODORO e ANA DA SILVA TEODORO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de abril de 2024 às 16:30h.

MARLI DO ROCIO LAURINDO ALVES, 56 ano(s). AUXILIAR PRODUÇÃO. JOAO ALVES. Filiação: MARCIANO LAURINDO e MARIA FRANCISCA GUIMARAES LAURINDO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 6 de abril de 2024 às 16:30h.

MIGUEL BORGES PINTO, 77 ano(s). PINTOR(A). DURVALINA FELICIDADE PINTO. Filiação: DONATO BORGES PINTO e JOANA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de abril de 2024 às 15:00h.

NAIR DA CRUZ ROCHA, 88 ano(s). OUTROS. Filiação: ISAC FERREIRA DA CRUZ e MARIA EMILIA DA CRUZ. Sepultamento: CEMITERIO CENTRAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS PR, sábado, 6 de abril de 2024 às 15:00h.

NOEMIA PANISIO FARTES DA SILVA, 75 ano(s). DO LAR. Filiação: CONSANTINO PANISIO e MARIA SANTANA PANISIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de abril de 2024.

RAUL FRANCA DE OLIVEIRA, 79 ano(s). MESTRE OBRAS. CELINA MOREIRA DOS SANTOS. Filiação: ERNESTO FRANCO DE OLIVEIRA e ROSA CORDEIRO BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 6 de abril de 2024 às 09:00h.

RIVADAVIA MACHADO, 72 ano(s). EMPRESARIO(A). DORAIR RIBAS MACHADO. Filiação: SEBASTIAO BUENO MACHADO e ISULINA TIMOTIO MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL MARMELEIRO – ALMIRANTE TAMANDARE, sábado, 6 de abril de 2024 às 15:00h.

RODOLFO GONSALVES DA SILVA, 84 ano(s). ELETRICISTA. MARIA DA SILVA. Filiação: ALVINO GOMES DA SILVA e MARIA GONSALVES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 6 de abril de 2024 às 16:00h.

SEBASTIAO DA LUZ, 73 ano(s). AUXILIAR LIMPEZA. MARIA NILZA CARNEIRO DA LUZ. Filiação: EMIDIO CUNHA e EMILIA LEMES MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 6 de abril de 2024.

TEREZA ORLOWSKI ARTIOLLI, 81 ano(s). PROFESSOR(A). ANTONIO ARTIOLLI. Filiação: KARL HEINZ ORLOWSKI e IRACEMA NUNES PIRES ORLOWSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 6 de abril de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA DO ROSARIO KUIBIDA, 80 ano(s). DO LAR. JOAO KUIBIDA. Filiação: ALCIDIO MARCELINO BELON e ALICE DA SILVA BELON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de abril de 2024 às 15:00h.

THEODOR LARA DE PAULA, 1 ano(s). MENOR. Filiação: ALEXSANDRO JOSE DE PAULA DE LARA e PAMELA MELO DE LARA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 6 de abril de 2024 às 09:00h.

VERA HELENA CASTELLO BRANCO, 89 ano(s). DO LAR. BOANERGIS CASTELLO BRANCO. Filiação: OTALVINO RODRIGUES BRANCO e MARIA DO ROSARIO FERNANDES BRANCO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 6 de abril de 2024 às 11:00h.

WILSON FRANCISCO CHAGAS, 56 ano(s). EMPRESARIO(A). Filiação: APARECIDO FRANCISCO CHAGAS e MARIA APARECIDA DE SOUZA CHAGAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de abril de 2024 às 14:00h.

YURICO WATANABE, 92 ano(s). DO LAR. YOSHITOMO WATANABE. Filiação: TAKAYOSHI ITO e CHII ITO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 6 de abril de 2024 às 17:00h.

