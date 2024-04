O vice-presidente da Câmara de Vereadores de Virmond – cidade no centro do Paraná, Roberto Neuls (PSD), morreu em um acidente na BR-277, na madrugada deste sábado (06). O vereador, mais conhecido como Beto, capotou o carro que dirigia no km 436 da rodovia, em Virmond.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) repassadas para a RPC, o carro do vereador foi encontrado apenas neste manhã, pois o veículo estava a cerca de 15 metros da rodovia, em um local de difícil visualização.

Neuls estava sozinho no momento do acidente. As causas serão investigadas.

O vereador, mais conhecido como Beto, capotou o carro que dirigia no km 436 da rodovia, em Virmond. Foto: Reprodução/Facebook.

Em uma nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Virmond lamentou o acidente fatal. “Beto dedicou anos de sua vida ao serviço público, demonstrando comprometimento e dedicação inigualáveis em suas funções como representante do povo. Sua contribuição para o desenvolvimento e bem-estar de nossa cidade jamais será esquecida”, diz parte do comunicado.

Por conta da morte do vereador, um evento de pesca que estava marcado para acontecer neste domingo (07) no município foi cancelado.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba