A motorista de um Ford Focus perdeu o controle da direção e bateu contra o muro da 1ª Companhia do 23º Batalhão de Polícia Militar, localizado na Cidade Industrial de Curitiba. Com o impacto da colisão, na manhã deste sábado, parte do muro foi derrubado. A motorista também atingiu um carro que estava estacionado dentro do batalhão.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), policiais estavam dentro da companhia quando escutaram um forte barulho. Ao saírem, verificaram o acidente e auxiliaram a motorista.

Para os policiais, a motorista contou que perdeu o controle da direção e não conseguiu frear. A condutora também relatou que possui seguro e que vai arcar com os prejuízos causados ao muro e também no outro veículo atingido.

A mulher sofreu ferimentos leves e recusou atendimento médico no local. A PM também informou que ela fez teste do bafômetro, que teve resultado negativo.

Foto: Reprodução/RPC.

