Michelin Connected Fleet lança solução de videotelemetria

Já consolidada como ferramenta de gestão do comportamento do motorista para prevenir acidentes, as Smart Cameras da Michelin Connected Fleet ganharam uma relevante evolução com a integração à telemetria. A videotelemetria aprimora a inteligência artificial,relacionando dados que indicam situações de risco à captura de vídeos, promovendo uma visão integrada do que está acontecendo dentro e fora da cabine.

Enquanto o algoritmo analisa imagens em tempo real, alertando o motorista e gestor da frota ao detectar situações de risco, o vídeo dá uma visão completa do que está acontecendo ao volante, gerando insights para maior segurança do veículo, do condutor e do entorno, possibilitando inclusive treinamentos e feedbacks mais efetivos.

“O novo processo é muito mais amplo que um registro em vídeo dos comportamentos do motorista. Antes, todas as situações de potencial risco eram identificadas por meio de algoritmos de reconhecimento de imagens de dentro e de fora do veículo. Agora, os dados capturados focam também em comportamentos que não são possíveis identificar por imagem – como frenagem/aceleração bruscas e força G – e acionam imediatamente a gravação das imagens”, explica João Guilherme Franco, Diretor de Marketing e Televendas da Michelin Connected Fleet.

A videotelemetria funciona como os olhos do gestor na cabine do motorista, evitando acidentes em tempo real através da geração de alertas em qualquer comportamento identificado com risco potencial: aproximação perigosa, mudança de faixa indevida ou sinais de sonolência e desatenção do motorista (bocejos constantes, olhos fechados, uso do celular, cigarro e olhares frequentes para os lados e para baixo). A tecnologia também fornece evidências de incidentes com as câmeras dentro e fora do veículo, auxiliando em planos de ação e processos de eventuais sinistros, além de gerar relatórios de infrações, o que permite mitigar os riscos da operação.

A solução previne acidentes; melhora o comportamento do motorista; aumenta a segurança de pessoas, veículos e cargas; gera ganho de produtividade com atuação ágil. A plataforma oferece dashboards e relatórios que apoiam decisões da operação, identificam comportamentos de risco e habilita a comunicação em áudio de forma segura entre a área de controle e motorista.

A Michelin Connected Fleet atua com tecnologias para gerenciamento de frotas em prol de uma mobilidade mais segura e sustentável. Como parte da frente estratégica de serviços e soluções da Michelin, as inovações integram-se aos pilares de Performance Financeira – com redução de custos decorrentes de acidentes e maus hábitos ao volante, Pessoas – com a preservação de vidas no trânsito – e Planeta – por meio da análise e planos de ação para melhorar o comportamento dos motoristas, reduzindo desgaste de componentes, consumo de combustível e acidentes com cargas de potencial impacto ambiental.

Para apurar os dados de monitoramento, a Michelin Connected Fleet conta com uma estrutura avançada mensal de 3,2 bilhões de posições, 60 milhões de comandos e 80 mil terminais satelitais. A empresa desenvolve inovação com controles rígidos de qualidade para mais de 300 mil conexões simultâneas. (Foto: Michelin/Divulgação).