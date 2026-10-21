Jeep Compass 2027 chega com motor híbrido-leve e preços a partir de R$ 174.990

A linha 2027 do Jeep Compass chega ao mercado brasileiro com evoluções em eficiência, design e acabamento, marcando a conclusão da renovação da gama nacional da marca com opções híbridas-leve (MHEV) no país. Líder de mercado entre os SUVs médios nos últimos nove anos, o modelo acumula mais de 35 mil emplacamentos em 2026 e ultrapassa 580 mil unidades vendidas no Brasil desde o lançamento.

Preços e versões da linha 2027

A gama do Jeep Compass 2027 é estruturada em diferentes configurações de motorização e acabamento, com os seguintes preços públicos sugeridos:

Jeep Compass Sport Flex 2027 — R$ 174.990

Jeep Compass Longitude Flex 2027 — R$ 199.990

Jeep Compass Longitude Night Eagle MHEV 2027 — R$ 206.990

Jeep Compass Série S MHEV 2027 — R$ 233.990

Jeep Compass Blackhawk Hurricane Turboflex 4×4 2027 — R$ 278.990

O Jeep Compass Sport Flex 2027, comercializado por R$ 174.990, destaca-se por incorporar revestimento interno premium de série e passar a contar com rodas de liga leve de 18 polegadas. Foto: Divulgação/Jeep/Stellantis.

Eficiência e motorização

A principal novidade mecânica da linha 2027 é a introdução da motorização híbrida-leve (MHEV) de 48V. Disponível nas versões Longitude Night Eagle e Série S, o sistema de 48V reduz o consumo de combustível em até 11%, unindo eficiência energética e conveniência para o uso diário.

O portfólio combina a motorização TurboFlex T270, com até 176 cv de potência, a alternativa eletrificada MHEV 48V e o motor Hurricane Flex de 272 cv na versão topo de linha Blackhawk com tração 4×4. Nas configurações 4×2 com motorização MHEV, o foco é a economia de combustível, enquanto a opção 4×4 com motor Hurricane atende aos motoristas que buscam alta performance e capacidade off-road.

Opção topo de linha de R$ 278.990, o Jeep Compass Blackhawk Hurricane Turboflex 4×4 2027 entrega performance com motor de 272 cv e tração integral, acompanhado de rodas de 19 polegadas e acabamento ampliado em Suede. Foto: Divulgação/Jeep/Stellantis.

Design e novas opções de acabamento

O utilitário esportivo evoluiu no design externo com a introdução de novos conjuntos de rodas de liga leve. As versões Sport e Longitude passam a contar com rodas de 18 polegadas, enquanto as configurações Longitude Night Eagle, Série S e Blackhawk adotam rodas de 19 polegadas.

Para ampliar as possibilidades de personalização, a linha 2027 estreia a tonalidade inédita Slash Gold, desenvolvida para destacar as linhas da carroceria e os elementos clássicos da marca, como a grade de sete fendas e as caixas de roda.

Internamente, todas as versões passam a incorporar de série revestimento premium. Nas versões Série S e Blackhawk, as áreas revestidas em Suede foram ampliadas para cobrir também os painéis de instrumentos e das portas.

Oferecido por R$ 199.990, o Jeep Compass Longitude Flex 2027 traz como novidades o revestimento premium no acabamento interno e o novo conjunto de rodas de 18 polegadas. Foto: Divulgação/Jeep/Stellantis.

Tecnologia e segurança

A conectividade do Compass 2027 é garantida por mais de 20 polegadas de telas combinadas a bordo, distribuídas entre a central multimídia de 10,1 polegadas e o quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas.

No quesito segurança, o modelo mantém o pacote de assistência à condução ADAS nível 2, conforme a versão, que reúne tecnologias de suporte ao motorista como:

Assistente de centralização em faixa (Lane Centering)

Piloto automático adaptativo com Stop&Go (ACC)

Frenagem automática de emergência (AEB)

Detecção de ponto cego e de tráfego cruzado traseiro

Detector de fadiga do motorista e reconhecimento de placas de trânsito

Comutação automática do farol alto e assistente de permanência em faixa

Com preço de R$ 206.990, o Jeep Compass Longitude Night Eagle MHEV 2027 estreia a tecnologia híbrida-leve de 48V, que reduz o consumo de combustível em até 11%, além de adotar rodas de 19 polegadas.. Foto: Divulgação/Jeep/Stellantis.

Tudo sobre o novo Jeep Compass 2027

O Jeep Compass 2027 traz qual nova motorização eletrificada?

O modelo passa a contar com a tecnologia híbrida MHEV de 48V, associada ao motor TurboFlex, que proporciona uma redução de consumo de combustível em até 11%.

Quais versões recebem o novo sistema híbrido-leve de 48V?

A motorização MHEV equipa as versões Longitude Night Eagle e Série S.

Qual é a motorização da versão topo de linha Blackhawk?

A versão Blackhawk é equipada com o motor Hurricane Flex de 272 cv de potência, acoplado à transmissão automática de 9 velocidades e tração 4×4.