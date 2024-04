Jeep anuncia 5 anos de garantia para todos os modelos

Além dos 5 anos de garantia do Commander 2025 e do Compass 2025, já anunciados, a Jeep traz mais uma novidade. A partir de hoje, todas as versões do Jeep Renegade, desde o ano modelo 2024 até os zero km, também terão garantia de 5 anos de fábrica. Assim, a marca passa a oferecer o benefício para toda a sua gama nacional.

“Só uma marca que confia no seu produto é capaz de oferecer um benefício como esse. A Jeep sempre foi sinônimo de aventura e coragem, e essa nova garantia de 5 anos, reflete na nossa missão de oferecer a melhor experiência possível aos nossos clientes. Mais do que isso, com a garantia ampliada, estamos reafirmando nosso compromisso com a qualidade e a confiabilidade dos nossos veículos”, destaca Hugo Domingues, Vice-Presidente da Jeep para a América do Sul.

Desta forma, poderão aproveitar a novidade dos 5 anos de garantia de fábrica os clientes que adquirirem a nova linha 2025 do Compass e do Commander, além do Renegade já a partir do ano modelo 2024, em todas as versões.

E essa grande ação não é apenas para aqueles que acabaram de garantir um modelo da Jeep zero quilômetro, mas também para proprietários de modelos seminovos, mais precisamente a partir do ano modelo 2022. Isso porque a marca chega com a “Garantia Ampliada Jeep”* para Renegade, Compass e Commander.

Uma ação diferenciada no mercado, em que uma garantia adicional de 2 anos será oferecida para clientes que compraram modelos nacionais da marca a partir do MY 2022, desde que esteja com a garantia ativa e elegível dentre das condições do programa. A “Garantia Ampliada Jeep”* oferecerá a cobertura dos seguintes itens aos clientes elegíveis: tração dianteira e traseira, motor, transmissão e caixa de transferência (informações completas no site). Com essa ação diferenciada no país, a Jeep traz ainda mais tranquilidade e valor agregado aos seus clientes que já possuem um modelo da Jeep. *Confira as condições do programa em: https://www.jeep.com.br/proprietarios/garantia-ampliada.html.