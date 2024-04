Ford promove ação nacional de vendas da Ranger neste sábado

A Ford promove neste sábado (20 de abril) uma grande ação nacional de vendas da Ranger, a campanha “Compare e Compre”, convidando os consumidores a conhecer e comprovar por que ela é considerada a melhor picape média do Brasil. O evento será realizado em todas as concessionárias da marca, com test-drive, atrações e condições especiais de venda, incluindo financiamento em até 60 meses com taxas a partir de 1,02%.

“Queremos que os clientes tenham a oportunidade de conhecer e testar tudo o que a Nova Ranger oferece e comparar com as concorrentes, para ter certeza de escolher a melhor picape média do mercado”, diz Daniel Sanches, gerente nacional de Vendas da Ford. “Em todas as regiões do Brasil, cada concessionária se preparou para receber os clientes de forma especial.”

Com a chegada da nova geração, a Ranger redefiniu o padrão das picapes médias, tanto no desempenho e na dirigibilidade como nas tecnologias e conveniência a bordo. Seu novo motor 3.0 V6 tem o maior torque da categoria, de 61 kgfm, além da opção do eficiente e econômico 2.0 Turbodiesel, de 41 kgfm.

A Ranger é a única da categoria com transmissão automática de dez velocidades, painel de instrumentos com tela de 12,4”, multimídia de 12”, assistente de permanência e centralização em faixa, controle de cruzeiro adaptativo com stop & go e seis modos de condução.

Outros diferenciais da picape são os faróis full-LED, rodas de 20”, engate de reboque e caçamba inteligente com degrau de acesso, tomada 12 V e tampa com assistente e trava eletrônica. Ela se destaca ainda pela tração 4WD, freio de mão eletrônico, navegador off-road e banco com ajuste elétrico em oito posições, entre outros itens.

“A Ranger inova desde a plataforma, com aprimoramentos na suspensão, na direção e nos freios para oferecer a melhor dirigibilidade em todo tipo de terreno, além de contar com acabamento primoroso e conforto superior na cabine”, completa Daniel Sanches. “Convidamos todos os clientes para conferir isso de perto e aproveitar as vantagens da nossa campanha”. (Foto: Ford/Divulgação).