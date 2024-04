A distribuição de mudas de árvores em Curitiba terá uma espécie inédita na próxima terça-feira (23): o pau-brasil, árvore-símbolo do país. Essa é a primeira vez que a muda será disponibilizada dentro do programa 100 Mil Árvores para Curitiba, em ação especial na semana do aniversário do Descobrimento do Brasil – em 22 de abril de 1.500. Veja abaixo horários e endereços para a retirada das mudas.

Além do pau-brasil, também estarão disponíveis mudas de espécies nativas como sibipiruna e ipês de cores variadas, e frutíferas, como pitanga e jabuticaba, cultivadas pelo departamento de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no Horto Municipal da Barreirinha.

As distribuições deste mês serão feitas em todas as regionais de Curitiba. Serão doadas 5 mil espécies e metade será de pau-brasil. Cada Rua da Cidadania vai disponibilizar 500 mudas à população (250 de pau-brasil).

Cuidados especiais com o pau-brasil

Cultivar pau-brasil exige cuidados especiais e o plantio não pode ser feito em qualquer lugar, como diz o responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro. “Essa não é uma espécie curitibana, é nativa das florestas tropicais brasileiras, da Mata Atlântica. Isso significa que gosta de calor e umidade. Além disso, é uma árvore de porte médio a grande, pode atingir de 10 a 12 metros de altura, logo, precisa de espaço.”

Ele ainda explica que o local de plantio da árvore precisa ser amplo e receber bastante sol, as regas precisam ser caprichadas e, nos primeiros anos, a muda precisará ser coberta no frio, de preferência com plástico transparente, para criar uma espécie de estufa particular.

O pau-brasil, da espécie Paubrasilia echinata, era extraído pelos portugueses na época do descobrimento devido à sua madeira e sua resina, que era utilizada em tintas. Por conta de seu alto valor econômico e abundância no território, o país foi nomeado em homenagem à espécie, muito presente no Rio de Janeiro e no litoral nordestino.

Autorização para plantar?

Para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização, é necessário seguir algumas regras. “É preciso respeitar as normas de urbanização da cidade em espaços públicos. Em lugares privados, é sempre bom perguntar para especialistas. Mesmo que seja só uma mudinha, ela pode ficar muito grande, então talvez não possa ficar perto de casas ou muros”, afirma Salgueiro.

O plantio das árvores deve levar em conta fatores como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada, para que seja possível indicar a melhor muda de árvore para os objetivos do cidadão.

100 mil árvores para Curitiba

O programa 100 Mil Árvores para Curitiba foi lançado pelo prefeito Rafael Greca em 2019 e duraria um ano. Com o sucesso e o engajamento da população, o programa é renovado anualmente e, hoje, a cidade já contabiliza mais de 487 mil plantios. Até o fim de junho de 2024, a capital chegará à marca de 500 mil mudas plantadas, desde 2019.

A entrega das mudas é um compromisso da Prefeitura de Curitiba em deixar a cidade cada vez mais verde e sustentável. A infraestrutura verde da cidade traz diversos benefícios, como o equilíbrio térmico e o sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera, lembra o diretor do Departamento de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff.

“Por isso, nossa política de ampliação dos plantios é grande aliada nas ações para mitigação e resiliência frente às mudanças climáticas. As árvores ainda promovem sombra e servem de abrigo à fauna silvestre”, reforça.

Onde retirar sua muda

Dia 23 de abril

BAIRRO NOVO: Rua Tijucas do Sul, 1.700, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h

CIC: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460, a partir das 8h30

BOA VISTA: Av. Paraná, 3.600, a partir das 9h

BOQUEIRÃO: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430, a partir das 9h

CAJURU: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150, a partir das 9h

MATRIZ: Praça Rui Barbosa, 101, a partir das 9h

PINHEIRINHO: Av. Winston Churchill, 2033, a partir das 9h

PORTÃO: Rua Carlos Klemtz, 1.700, a partir das 9h

SANTA FELICIDADE: Rua Santa Bertila Boscardin, 213, a partir das 9h

TATUQUARA: Rua Olivardo Konoroski Bueno, a partir das 9h

