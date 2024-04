ABVE abre diálogo com Bombeiros para simulado de combate a incêndio

A ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico) reuniu-se na quarta-feira (17/4) com o comando do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e propôs organizar, em maio, uma simulação de combate a incêndio de veículo elétrico. A sugestão foi imediatamente aceita pelo CB-SP. Segundo o presidente da ABVE, Ricardo Bastos, o objetivo do simulado é testar os protocolos de segurança dos próprios veículos e baterias, em condições reais, e apresentar os equipamentos já disponíveis no Brasil para prevenir acidentes e combater incêndios.

“Queremos a máxima transparência”, disse Ricardo Bastos. “A ABVE busca tranquilizar os usuários e os responsáveis por condomínios residenciais sobre a segurança dos veículos elétricos e das estações de recarga”. “Ao mesmo tempo – acrescentou –, temos a responsabilidade de colaborar com os Bombeiros na elaboração de normas eficazes e realistas de prevenção de acidentes, pois isso é importante para o desenvolvimento do próprio mercado da eletromobilidade”.

O tenente-coronel Max Schroeder, chefe do Departamento de Segurança e Prevenção contra Incêndios do CB-SP, aprovou a proposta, acrescentando que convidará oficiais de departamentos de segurança de outros estados para acompanhar o teste. Entre eles, oficiais da Ligabom (Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros do Brasil) e do Conascip (Comitê de Segurança contra Incêndio e Prevenção).

Realismo

O tenente-coronel disse que os Bombeiros têm o dever de adotar normas de segurança adequadas às novas tecnologias de veículos, mas deixou claro que sua equipe busca “uma regulamentação factível e condizente com a realidade, sem prejudicar o desenvolvimento desse mercado”.

A reunião foi pedida pela ABVE na manhã do dia 17 e confirmada para o mesmo dia, às 16h30. Segundo o tenente-coronel, o CB-SP preocupa-se em ouvir rapidamente “todos os segmentos da sociedade sobre a segurança de veículos elétricos”. Para o presidente da ABVE, a iniciativa visou abrir um canal de diálogo permanente com os responsáveis pelo parecer técnico divulgado pelos Bombeiros no dia 5 de abril, no “Diário Oficial” do Estado, contendo requisitos para prevenir incêndios com veículos elétricos. Ao mesmo tempo, o comandante do CB-SP, coronel PM Nilton Cesar Zacarias Pereira, assinou a Portaria Nº CCB-001/800/2024, que abriu uma consulta pública sobre o parecer, com prazo de 30 dias para sugestões.

Mais prazo

A ABVE pediu formalmente ao CB-SP a prorrogação do prazo da consulta pública para 90 dias, mas informou que um grupo de trabalho da Associação já está trabalhando desde o início do ano para apresentar as suas propostas, o que ocorrerá nos próximos dias. O tenente-coronel Schroeder respondeu que o pedido de prorrogação é cabível, dada a complexidade do tema, mas que a decisão final caberá ao comandante do CB-SP.

Também participaram da reunião o capitão Ronaldo Ribeiro, coordenador da comissão especial de estudos sobre eletromobilidade do CB-SP, o diretor técnico da ABVE, Carlos Roma, e o consultor em segurança Marcelo Valle. O encontro foi na sede do Corpo de Bombeiros do Estado, na Praça Clóvis Beviláqua, centro de São Paulo. (Foto: ABVE/Divulgação).