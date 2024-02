Inteligência Artificial no atendimento de excelência ao cliente DPaschoal

Com o avanço da tecnologia e a crescente digitalização, os consumidores estão mais informados, conectados e exigentes do que nunca. Eles esperam não apenas produtos e serviços de alta qualidade, mas também experiências excepcionais. À medida que o setor automotivo avança para o futuro, a inovação continuará desempenhando um papel central na diferenciação das marcas e na criação de valor para os clientes. As empresas que abraçam a inovação, permanecem ágeis e mantêm um foco na satisfação do cliente, estarão bem posicionadas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgem no horizonte.

O atendimento ao cliente com excelência desempenha um papel crucial na diferenciação das marcas e na construção de relacionamentos duradouros e nesse contexto, a utilização de Inteligência Artificial (IA) está emergindo como uma ferramenta indispensável, capacitando as empresas na tomada de decisões estratégicas, embasadas em dados a partir da análise dos depoimentos dos clientes em pesquisas de satisfação.

A IA está transformando a forma como as empresas extraem percepções valiosas dos dados coletados em pesquisas, indo além da simples identificação de tendências superficiais, para alcançar uma compreensão aprofundada das necessidades, preferências e preocupações dos clientes. A capacidade de compreender profundamente a satisfação do cliente e agir com base nesse entendimento é um diferencial crucial. As empresas que adotam estratégias baseadas em IA para análise de dados de pesquisas de satisfação estão posicionando-se na vanguarda da inovação e do compromisso com a excelência no atendimento ao cliente. Dentro desse cenário, a DPaschoal implantou um sistema de Inteligência Artificial, que oferece informações precisas para oferecer experiências excepcionais a seus clientes.

A experiência do cliente é uma força motriz por trás do sucesso da DPaschoal em sua história, no entanto, obter insights profundos sobre essa experiência pode ser um desafio complexo, por isso a empresa analisa os dados de várias fontes, a fim de identificar tendências e oportunidades de aprimoramento. “O atendimento aqui na empresa começa com dois pontos básicos: escutar e entender a necessidade do cliente. Ouvindo o cliente antes, durante e após a venda e ou a prestação de serviços, interagimos com ele de maneira proativa, auxiliando com conhecimento e facilitando todo processo. A experiência só se torna positiva quando vai de encontro com as reais necessidades e anseios de cada um deles, de maneira individual e personalizada.

Aqui na DPaschoal são mais de 15 anos de investimentos em pesquisas etnográficas, que visam entender as principais ‘dores’ do cliente ao fazer a manutenção automotiva e identificamos que fatores como o ‘tempo’, ‘confiança’, ‘gastar somente o necessário’, ‘qualidade dos produtos e serviços’ e ‘sustentabilidade’, são relevantes na hora de fazer a manutenção, por isso, criamos inovações tecnológicas que se traduzem em nossa Jornada de Atendimento, que visam proporcionar uma experiência diferenciada”, afirma o Gerente de Atendimento ao Cliente da DPaschoal, Eduardo Gava.

Algoritmos avançados da IA analisam grandes conjuntos de dados para identificar padrões, prever tendências e otimizar a excelência no atendimento ao cliente, o que resulta em maior eficiência e melhoria da qualidade em toda a cadeia de valor.

“A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa que nos capacita a tomarmos decisões embasadas em dados, através da compreensão aprofundada dos depoimentos de clientes em nossas pesquisas de satisfação, o que a torna mais valiosa do que nunca. A ferramenta analisa comentários dos clientes e identifica não apenas os que estão felizes, mas também as oportunidades de melhoria e as razões por trás de suas classificações. À medida que avançamos para uma era cada vez mais digital e orientada por dados. A utilização coerente da Inteligência Artificial no atendimento ao cliente continuará a desempenhar um papel central na construção de relacionamentos sólidos com nossos clientes”, diz o Gerente de Atendimento ao Cliente da DPaschoal.