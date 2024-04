Especialista Automotivo compartilha motivos essenciais para as revisões

A manutenção regular do carro é essencial para garantir a segurança, o desempenho e a durabilidade do veículo. Especialistas automotivos enfatizam a importância de não negligenciar as revisões programadas, pois elas desempenham um papel fundamental na identificação e correção de problemas mecânicos antes que eles se transformem em questões mais sérias.

Um veículo com a manutenção em dia é mais eficiente em termos de consumo de combustível, por isso, a revisão adequada pode otimizar o desempenho do motor, garantindo uma condução mais econômica e sustentável. Além disso, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mais de 59 mil acidentes que foram registrados entre os anos de 2011 e 2020 aconteceram por defeito mecânico no veículo e destes, 1.300 resultaram em acidentes com vítimas fatais. Pelo levantamento da PRF não é possível definir os problemas mecânicos específicos que levaram às ocorrências, o que é possível afirmar é que o cuidado com o veículo e a manutenção preventiva poderiam ser fundamentais para prevenir os acidentes.

Aqui estão cinco motivos convincentes pelos quais os proprietários de veículos não devem deixar de fazer a revisão:

Segurança em Primeiro Lugar: A segurança é uma prioridade absoluta ao dirigir. As revisões regulares ajudam a identificar e corrigir problemas mecânicos potencialmente perigosos antes que se transformem em situações de risco. Desde freios desgastados até pneus sem condições, uma revisão abrangente pode garantir que o veículo esteja em condições ideais para enfrentar a estrada com segurança;

A segurança é uma prioridade absoluta ao dirigir. As revisões regulares ajudam a identificar e corrigir problemas mecânicos potencialmente perigosos antes que se transformem em situações de risco. Desde freios desgastados até pneus sem condições, uma revisão abrangente pode garantir que o veículo esteja em condições ideais para enfrentar a estrada com segurança; Economia a Longo Prazo: Ignorar a manutenção do carro pode resultar em reparos caros no futuro. Ao identificar e resolver problemas menores antes que se tornem grandes, os proprietários podem economizar consideravelmente em custos de reparo. Uma revisão programada pode prolongar a vida útil do veículo e reduzir os custos de manutenção a longo prazo;

Ignorar a manutenção do carro pode resultar em reparos caros no futuro. Ao identificar e resolver problemas menores antes que se tornem grandes, os proprietários podem economizar consideravelmente em custos de reparo. Uma revisão programada pode prolongar a vida útil do veículo e reduzir os custos de manutenção a longo prazo; Desempenho Otimizado: Um carro bem mantido funciona melhor. Através de verificações regulares de fluidos, filtros e componentes essenciais, os técnicos podem garantir que seu veículo opere com eficiência máxima. Isso não apenas melhora o desempenho do carro, mas também pode aumentar a economia de combustível, economizando dinheiro no posto de gasolina;

Um carro bem mantido funciona melhor. Através de verificações regulares de fluidos, filtros e componentes essenciais, os técnicos podem garantir que seu veículo opere com eficiência máxima. Isso não apenas melhora o desempenho do carro, mas também pode aumentar a economia de combustível, economizando dinheiro no posto de gasolina; Confiabilidade e Tranquilidade: Nada é mais estressante do que ficar preso na estrada devido a uma falha mecânica inesperada. Ao investir em revisões regulares, os proprietários podem desfrutar de maior confiabilidade em seus veículos. Isso proporciona paz de espírito ao saber que seu carro está em boas condições e pronto para enfrentar qualquer jornada;

Nada é mais estressante do que ficar preso na estrada devido a uma falha mecânica inesperada. Ao investir em revisões regulares, os proprietários podem desfrutar de maior confiabilidade em seus veículos. Isso proporciona paz de espírito ao saber que seu carro está em boas condições e pronto para enfrentar qualquer jornada; Valorização do Veículo: Se o proprietário planeja vender ou trocar o carro no futuro, a manutenção regular pode aumentar significativamente o valor de revenda. Os compradores estão dispostos a pagar mais por um veículo que tenha sido bem cuidado e documentado com registros de serviço completos. Uma história de manutenção abrangente pode ser um diferencial na hora da negociação.

A DPaschoal criou o serviço exclusivo Combo de Revisão Programada, em todas as suas unidades, oferecendo uma solução abrangente e conveniente para a manutenção regular do veículo. Este pacote combina uma série de serviços essenciais para garantir o desempenho ideal do carro, proporcionando comodidade, praticidade e economia para os clientes.

O Combo de Revisão Programada da DPaschoal, já está disponível para os modelos Fiat Argo, Fiat Mobi, Fiat Strada, Fiat Nova Strada, Honda Civic, Honda HR-V, Hyundai HB20, Hyundai Creta, Chevrolet Onix, Volkswagen Fox, Volkswagen Virtus, Renault Kwid, Nissan Versa e Nissan Kicks, oferece uma série de serviços essenciais para garantir o bom funcionamento e a confiabilidade do veículo. Entre os serviços estão:

Troca de Óleo: Utilizando óleo de qualidade, garante a lubrificação adequada do motor, prolongando sua vida útil e mantendo o desempenho;

Utilizando óleo de qualidade, garante a lubrificação adequada do motor, prolongando sua vida útil e mantendo o desempenho; Troca do Filtro de Óleo: O filtro de óleo é substituído para garantir que o óleo novo permaneça limpo e eficaz por mais tempo;

O filtro de óleo é substituído para garantir que o óleo novo permaneça limpo e eficaz por mais tempo; Troca do Filtro de Combustível: Mantém o sistema de combustível limpo e eficiente, garantindo um desempenho suave e eficaz do motor;

Mantém o sistema de combustível limpo e eficiente, garantindo um desempenho suave e eficaz do motor; Rodízio dos Pneus: Promove o desgaste uniforme dos pneus, prolongando sua vida útil e melhorando a segurança na estrada;

Promove o desgaste uniforme dos pneus, prolongando sua vida útil e melhorando a segurança na estrada; Filtro de ar*: Responsável por filtrar o ar que entra no sistema de admissão, removendo impurezas que podem prejudicar o desempenho e a vida útil do motor. (*Esse serviço pode variar de acordo com o modelo e motorização do veículo, consulte nas lojas).

Além disso, no Combo de Revisão Programada, também é realizada a Revisão de Segurança, na qual é feita a revisão dos itens especificados no manual do proprietário e identifica potenciais problemas mecânicos, no sistema elétrico ou de desgaste em determinadas peças, verificando itens como freios, suspensão, fluidos, correias, cobrando dos clientes apenas pelos itens que realmente necessitarem de troca, mediante a prévia autorização do proprietário, após terem sidos medidos e testados com ferramentas especiais e exclusiva como o Áudio Shock, que avalia as reais condições dos amortecedores.

“Muitos dos problemas mecânicos graves que testemunhamos poderiam ter sido evitados se tivessem sido detectados e corrigidos precocemente durante uma revisão de rotina. Entendendo que muitos motoristas querem manter as revisões em dia seguindo o manual do carro, investimos em tecnologia e novos serviços como uso de scanner automotivo, troca de líquido de arrefecimento, correia e velas e cabos. O Combo de Revisão Programada oferece uma abordagem abrangente e eficaz para a manutenção automotiva. Ao combinar uma variedade de serviços essenciais em um único pacote, garantimos que os proprietários de veículos possam manter seus carros em ótimas condições de funcionamento, sem gastos desnecessários. Esta abordagem não só promove a segurança e confiabilidade do veículo, mas também contribui para a economia a longo prazo dos proprietários. Muitos motoristas subestimam a importância de uma simples revisão, mas é surpreendente como pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença.”, afirma Danilo Ribeiro, coordenador técnico do CTTi (Centro de Tecnologia, Treinamento e Inovação) da DPaschoal.

A DPaschoal, que possui 124 lojas instaladas em mais de 100 cidades, de oito estados do Território Nacional, e para realizar o Combo de Revisão Programada é possível ir até uma das lojas DPaschoal, ou através do serviço de agendamento Hora Marcada no site: https://www.dpaschoal.com.br/revisao-de-seguranca?lid=fc6a7a34-e8a1-4c5e-95c3-1efc36489f65#solucao. O cliente tem a opção de acompanhar os serviços do começo ao fim. A revisão é realizada pelos técnicos DPaschoal, que passam por formações técnicas constantes realizadas pelo Maxxi Trainning Academy e as suas capacitações podem ser verificadas no quadro de certificados existentes nas unidades, e, além disso, são utilizadas uma série de ferramentas especiais de diagnóstico, tornando o processo mais preciso e transparente.

Além de oferecer uma linha completa de pneus, a DPaschoal tem o Compromisso de Trocar Somente o Necessário, que está no DNA das lojas da rede, graças a ferramentas exclusivas que avaliam a real necessidade de ter que trocar peças, pneus e a realização de serviços. A Companhia oferece também, em seus Truck Centers, a experiência otimizada com tecnologia e sustentabilidade, para que ela seja completa e ajude a economizar ainda mais tempo e recursos para o bolso e para o planeta. Líder desse segmento no Brasil, a DPaschoal oferece alto padrão de qualidade, inovação e confiabilidade para o pneu recapado, com produtos, serviços e garantias.