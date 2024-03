Duplas fazem sucesso na abertura do Paranaense de Marcas e Turismo

Os pilotos que correm em dupla levaram a melhor na etapa de abertura do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo/Race Challenge, disputada no último fim de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. A promoção e organização foram da Race Challenge, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

A dupla formada por Odair do Santos e Thiago Klein conquistou a vitória na categoria Turismo A, somando 75 pontos nas quatro provas da etapa londrinense. Em segundo lugar se classificou Ademar D’Agostini, com 51 pontos. Outra dupla que fez sucesso é a Max Mertzig/Adriano Barbosa, que somaram com 64 e conquistou a vitória na categoria Turismo B. Taylor Pilger garantiu a segunda colocação, com 55 pontos.

Já na categoria Turismo L a vitória foi da Naor Petry, que somou 75 pontos, contra 54 da Marlon Watanabe, o segundo colocado. A 2ª etapa da temporada está marcada para de 3 a 5 de maio, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná.

Classificação final da 1ª etapa do Paranaense de Marcas e Turismo:

Categoria Turismo A:

1.º) Odair Santos/Thiago Klein, com 75 pontos;

2.º) Ademar D’Agostini, 51;

3.º) Cido Moraes, 42;

4.º) Algacir Sermann/Edson Campana, 30;

5.º) Ruslan Carta Filho, com 10 pontos.

Categoria Turismo B:

1.º) Max Mertzig/Adriano Barbosa, com 64 pontos.

2.º) Taylor Pilger, 55;

3.º) Maurício Garcia Ambrósio, 45;

4.º) Sandro Stenzowski, 20;

5.º) Rodrigo Romeira, 12;

6.º) Jaime Romeira, com 10 pontos.

Categoria Turismo L:

1.º) Naor Petry, com 75 pontos;

2.º) Marlon Watanabe, 54;

3.º) Caio Botelho, 45;

4.º) Jean Moreno/Vitor Botelho, com 44 pontos.

Texto: Luiz Aparecido da Silva.

Foto: Pedro Augusto Pinheiro/Divulgação.