DPaschoal fortalece sua presença em novo endereço em Ponta Grossa

A DPaschoal entregou em Ponta Grossa/PR, sua nova Unidade de Auto Center, com a mais completa linha de produtos e serviços automotivos para veículos de passeio e linha pesada (caminhões), que agora está em novo endereço. Com instalações de ponta, o centro automotivo DPaschoal, fortalece experiência incomparável aos clientes e uma ampla gama de serviços para atender às necessidades dos motoristas.

Localizada na rua Senador Flávio Carvalho Guimarães, 2931, no Boa Vista, a unidade da DPaschoal em Ponta Grossa ocupa agora uma área de 714,05 metros quadrados e foi projetada para atender às necessidades dos clientes mais exigentes com tecnologia de ponta e uma variedade de serviços automotivos. A unidade mantém o atendimento com uma equipe altamente qualificada e certificada, dedicada a oferecer serviços de excelência com precisão e eficiência. Além da completa linha de produtos, o centro automotivo oferece serviços como montagem de pneus, alinhamento e balanceamento, rodízio de pneus, troca de óleo e filtros, alinhamento de faróis, limpeza do sistema de injeção, manutenção e troca de componentes do sistema de freios, higienização e troca de filtros do ar condicionado, cristalização de vidros, desinfecção de cabine, bem como o serviço exclusivo da Revisão de Segurança DPaschoal, sob o Compromisso de Trocar Somente o Necessário. A nova unidade também disponibiliza aos clientes Área Kids, Wi-Fi e ambiente climatizado.

“Na DPaschoal, estamos comprometidos em fornecer serviços automotivos da mais alta qualidade, combinados com um atendimento excepcional ao cliente e a nova unidade em Ponta Grossa é um reflexo desse compromisso”, afirma Marcos Arthuzo, Diretor de Operações da DPaschoal. “Esse novo espaço representa um marco significativo para a nossa Companhia e enfatiza o nosso compromisso em fornecer o melhor cuidado possível. Investimos em equipamentos de ponta e no treinamento da nossa equipe para garantir que nossos clientes recebam um serviço excepcional. A rede DPaschoal aplica em inovações e tecnologias para melhorar a experiência do cliente e para tornar o nosso trabalho mais sustentável, estabelecendo uma nova relação empresa-cliente, em que os princípios vêm antes do lucro e do consumo”, finaliza o Diretor.

A DPaschoal, possui 124 lojas instaladas em mais de 100 cidades, de oito estados do Território Nacional, onde além de oferecer uma linha completa de pneus, também disponibiliza, como diferencial, a Revisão de Segurança a seus clientes, o que certamente vai ajudar a diagnosticar possíveis problemas na segurança do veículo, além de sete fábricas de recapagem, instaladas em quatro estados. O Compromisso de Trocar Somente o Necessário, está no DNA das lojas DPaschoal, graças a ferramentas exclusivas que avaliam a real necessidade de ter que trocar peças, pneus e a realização de serviços. A Companhia oferece em seus Truck Centers a experiência otimizada com tecnologia e sustentabilidade, para que ela seja completa e ajude a economizar ainda mais tempo e recursos para o bolso e para o planeta. Líder desse segmento no Brasil, a DPaschoal oferece alto padrão de qualidade, inovação e confiabilidade para o pneu recapado, com produtos, serviços e garantias.