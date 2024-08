Abertas as inscrições para o Ducati Riding Academy

A plataforma internacional de experiência e aperfeiçoamento em pilotagem da Ducati abre inscrições. O Ducati Riding Academy acontece globalmente desde 2003 e já formou mais de 30.000 motociclistas. O evento reúne os melhores instrutores, as melhores pistas e muita diversão, garantindo a experiência única de participar de um DRE.

A novidade nesta edição é a abertura do DRE Road, com 48 vagas, desenvolvido para motociclistas que desejam aprimorar suas técnicas de pilotagem, com ensino focado no conceito de segurança e adaptado a cada participante, de acordo com a sua experiência.

O curso também atende quem busca fazer test ride e conhecer melhor os produtos do portfólio Ducati, como Scrambler, Monster, Diavel V4, XDiavel, Multistrada V2S, Multistrada V4S, Multistrada V4 Rally e DesertX. O curso foca na experimentação de todos os benefícios e tecnologias do portfólio Ducati, realizando diversos exercícios com diferentes modelos de motocicletas. É uma oportunidade para descobrir as qualidades de cada modelo e testar os mais avançados sistemas de segurança da Ducati.

Para o DRE Road, a Ducati fornecerá as motocicletas da sua frota para que cada participante possa simular as condições de uso cotidiano, realizando exercícios específicos com todos os parâmetros de segurança.

O curso tem duração de um dia, com sessões com diferentes tipos de atividades, começando com introdução teórica com todas as informações técnicas para pilotar de forma segura e consciente. Uma segunda parte com seis ilhas de exercícios para verificar a posição de pilotagem e a frenagem e, por fim, uma terceira parte mais dinâmica na pista, com o objetivo de refinar trajetórias e a operação de controles eletrônicos como o ABS Cornering.

Para o DRE Road é necessário o uso de vestuário técnico como: capacete integral, jaqueta e calça de couro ou cordura, equipados com protetores de ombro, cotovelo e joelho, protetores de costas, luvas e botas. Para fazer inscrição no DRE Road basta clicar no link: https://www.sympla.com.br/evento/dre-road-academy-30-11-2024/2576477?referrer=www.ducati.com.

DRE Racetrack terá 40 vagas

Simultaneamente ao DRE Road, na pista de alta velocidade do Circuito Panamericano, acontecerá o DRE Racetrack. Com 40 vagas, os participantes terão à disposição os modelos Ducati Panigale V4S, dotada de melhorias na aerodinâmica, ergonomia, motor, ciclística e eletrônica, à disposição para o curso. O treinamento foca no desempenho e em como aproveitar ao máximo a aceleração e melhorar a fluidez do estilo de pilotagem. Além disso, os instrutores ensinam posições de pilotagem e desempenho no uso da moto em pista.

Para tornar a imersão no universo da marca italiana ainda mais completa, Cesar Barros, ex-piloto de motovelocidade, coordenará novamente o DRE Racetrack Academy junto com o seu time de instrutores especializados, garantindo uma experiência com DNA 100% Ducati.

O curso completo inclui:

– Moto da frota Ducati, modelo Panigale V4S, já abastecida, e 100% preparada para o curso. Incluso curso de pilotagem, com uso da moto da frota da Ducati do Brasil abastecimento, fotos e refeições. Os associados do Ducati Official Club (DOC) de todo o Brasil tem desconto de 10% (vagas limitadas);

– Vagas para acompanhantes. O ingresso para acompanhantes pode ser adquirido na mesma plataforma, junto com o ingresso do curso;

– A inscrição inclui ainda o envio de fotos tiradas durante o curso e que serão disponibilizadas para os participantes após o evento, além de alimentação tanto para o participante quanto para o acompanhante inscrito;

– O curso tem duração de um dia: das 7h às 18h. Inscrições pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/dre-racetrack-academy-30-11-2024-circuito-panamericano/2529664?referrer=www.ducati.com.

Requisitos para participar do DRE Racetrack Academy:

– Ser habilitado com CNH categoria A, com pelo menos 02 anos de habilitação;

– Ter equipamento completo de pilotagem (macacão de couro, protetor de coluna, capacete fechado, luvas e botas);

– Como se trata de um curso de alta performance é necessário comprovar experiência em pista. (Fotos: Ducati/Divulgação).