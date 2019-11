O youtuber Pedro Rezende, que é um dos influenciadores mais admirados pela criançada no mundo virtual, se apresenta no palco do Guairinha com o Mundo do Rezende – O Show, neste domingo (10). O espetáculo foi pensado em todos os detalhes para os seguidores do Pedro Rezende que, junto com os seus companheiros de aventura, traz aos palcos um mundo de possibilidades e encantos.

O show preparado pelo youtuber é um espetáculo para todas as idades e Rezende busca transitar em um ambiente animado cheio de aventuras, com muita interação, jogos e brincadeiras que vão além das telas, apresentando um enorme desafio que somente a plateia poderá ajudar a resolver. O show tem Classificação livre.

Serviço



Mundo do Rezende, o show

Quando: 10 de novembro – Domingo

Onde: Guairinha – Rua Amintas de Barros, s/n, Centro, Curitiba.

Horário: Abertura 17h/ Início 18h.

Ingressos: Os ingressos para o evento estão à venda no Disk Ingressos e os preços variam de R$ 50 (meia-entrada) a R$ 160 (inteira).