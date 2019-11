Até o próximo dia 15, estão em exposição, em Quatro Barras, nas Região Metropolitana de Curitiba (RMC), as esculturas de dinossauros produzidas pelo escultor Jonas Corrêa. As peças podem ser encontradas na Rua Valentin Andreatta, 790 – Borda do Campo. As peças voltam ao local no dia 25 de novembro, após evento em Brasília.

Não é cobrado ingresso para ver os dinossauros, mas, em publicação no Facebook, o escultor informou que está arrecadando alimentos, produtos de higiene e limpeza, fraldas geriátricas e brinquedos para doação e que aceita ajuda de quem visitar sua exposição.