Thelma Assis, 36, está atuando na linha de frente do combate à Covid-19 em Manaus. Imagens da campeã do BBB 20, que é médica anestesiologista, passaram a circular nas redes sociais de profissionais de saúde da capital do Amazonas.

A assessoria de imprensa de Thelminha, como é conhecida, confirmou que ela está na cidade. Segundo informa, ela se sensibilizou com a situação da cidade, que enfrenta um colapso no sistema de saúde por causa do avanço do coronavírus. Desde a semana passada, hospitais sofrem com a falta de oxigênio para os pacientes.

“A médica e comunicadora Thelma Assis já vinha se engajando na campanha Respira Amazonas desde as primeiras notícias da situação da cidade”, disse em nota. “Após ajudar na campanha de arrecadação de cilindros de oxigênio e insumos, ela optou em ir para Manaus, para dar todo o suporte necessário como médica nos hospitais.”

Por meio de uma cooperativa, Thelminha está atuando no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, o maior da rede pública de Manaus. Com superlotação, a unidade de saúde chegou a fechar as portas na semana passada. Também houve racionamento de oxigênio para os pacientes.

Nesta quinta-feira (21), a vacinação foi suspensa em Manaus após denúncias de favorecimento na aplicação de vacinas contra Covid-19. A medida foi tomada em meio a uma explosão de novos diagnósticos da doença no Amazonas. Só na última quarta (20) foram confirmados 5.009 novos casos no estado, sendo 3.632 na capital e 1.377 no interior.

Esse é o maior número registrado em um único dia desde o início da pandemia. Até então, o recorde havia sido registrado em 29 de maio, primeiro pico da pandemia: 2.763. O governo do estado tem transferido pacientes de lá para outros estados.