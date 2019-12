A turnê Nossa História, realizada pela dupla Sandy e Junior no ano de 2019, foi a segunda mais lucrativa do mundo. Os dados foram reunidos pelo Pollstar, publicação voltada para a indústria de shows, e considera um levantamento até a semana de 4 de dezembro deste ano.

A dupla ficou atrás apenas da turnê realizada pelo cantor Elton John. A arrecadação média dos irmãos, por cidade, foi de mais de US$ 2,2 milhões (R$ 9 milhões, na cotação atual), com um valor médio dos ingressos de US$ 54 (R$ 255). Mais que isso, Sandy e Junior superaram turnês de astros internacionais, como Ariana Grande, Jonas Brothers, Guns N’ Roses e Muse.

