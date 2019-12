Não é novidade para ninguém o saudosismo que provocou a turnê Nossa História de Sandy & Junior, com a venda de mais de 600 mil ingressos. Com o retorno comemorativo pelos 30 anos da dupla, os irmãos não só puderam marcar mais um período da carreira individual, como também deixar outra marca na história: a turnê foi considerada como a segunda mais lucrativa do mundo em 2019. Sandy & Junior só ficaram atrás de um ícone da música mundial, Elton John.

Os dados são baseados no que foi fornecido à publicação comercial Pollstar por promotores de concertos e gerentes de locais. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (6) pelo jornal americano The Washington Post, que trouxe as 20 turnês mais lucrativas do mundo.

A consideração levada para o ranking foi por bilheteria média bruta por cidade e incluíram o preço médio dos ingressos para os shows em todo o mundo. No caso de Sandy & Junior, com os ingressos vendidos a uma média de $54.38 (dólares), a turnê Nossa História faturou $2.260.403, quase 10 milhões de reais na cotação atual. Veja o top três da lista:

Elton John; $ 2.870.863; $ 130,86. Sandy e Junior; $ 2.260.403; $ 54,38. Phil Collins; $ 2.145.965; $ 144,69.

Foto: Colaboração/Cesar Fonseca.

Shows históricos, DVD e série

Sandy & Junior fizeram apenas 18 shows. Por onde passaram, os irmãos foram conquistando recordes de público. Em Curitiba, por exemplo, aproximadamente 30 mil pessoas acompanharam a apresentação, na Pedreira Paulo Leminski. Em questão de público, o surpreendente foram quatro shows que a dupla fez no estádio Allianz Parque, em São Paulo, mobilizando mais de 180 mil pessoas.

O último show da turnê foi no dia 9 de novembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, para mais de 100 mil pessoas. A quantidade de gente no espaço do show deixou ainda mais evidente que esse retorno comemorativo foi mais do que uma turnê histórica, como já disseram os críticos, mas principalmente um presente aos fãs.

Após o show, a dupla, que já tinha anunciado que a turnê viraria um DVD especial, feito com base nos dois últimos shows da dupla em São Paulo, no Allianz Parque (nesta semana, fãs se mobilizaram para pedir que o DVD seja lançado em salas de cinema), também trouxe outro anúncio: em 2020 os fãs vão continuar curtindo pouco mais de Sandy e Junior ainda em dupla, pois a Globo vai lançar uma série com sete episódios, exclusivos pelo Globoplay.