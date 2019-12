Imagine uma pizzaria que vai além de servir pizzas, que tem como máxima oferecer uma experiência pra lá de divertida: fazer você se sentir em uma história em quadrinhos. Essa é a Liga dos Heróis Pizzaria, rodízio que abre as portas nesta quarta-feira (4), no bairro Hugo Lange, em Curitiba. A casa é toda inspirada em heróis e heroínas. Além da estrutura, oferece alguns sabores e combinações diferentes da tão adorada pizza.

Logo que se entra, o cliente se depara com um cenário que remete aos famosos gibis: é colorido, divertido, recheado de coisas que chamam a atenção como um boneco gigante do Dr. Caos, um super vilão pendurado no teto. Mas as surpresas vão além, quem serve as pizzas são garçons usando fantasias de diferentes personagens, entre eles, Homem Aranha, Mulher Maravilha e Capitão América.

Além dos personagens já conhecidos, a casa também está inovando e criou alguns super heróis exclusivos da pizzaria, como o Velox e Merri Starr, criados pelo cartunista Rodrigo Arraya. Todos já estão sendo apresentados ao público nas redes sociais do empreendimento.

“Pensei em montar algo que fugisse do comum, que oferecesse um momento diferente para os clientes”, explica Fernanda Polichuk Vendramin, proprietária. Ao todo são 600 metros quadrados divididos em quatro pisos: dois salões (que comportam um total de 144 pessoas), terraço e garagem. Veja algumas fotos do espaço:

Foto: Priscilla Fiedler/Divulgação.

Além de todo o entretenimento enquanto saboreia uma boa pizza, o espaço inclui também duas áreas para as crianças: uma com vídeo game, ipads, kid play, cama elástica, campinho de futebol e basquete e outro espaço com desenho para pintar, piscina de bolinhas, mini cozinha, mini mercado, cabaninha e mega blocos. Ambos com monitoria assistida em todos os dias de funcionamento. Veja algumas fotos:

Foto: Priscilla Fiedler/Divulgação.

O menu de pizzas contempla uma carta com mais de 40 opções salgadas e doces assinadas por um consultor especialista em pizzas, que criou sabores exclusivos a partir da ideia dos heróis protagonistas do lugar: Velox (abobrinha com queijo), Merri Starr (coração de alcachofra, palmito e azeitonas) e a super curiosa e misteriosa, Dr. Caos, que os clientes só saberão do que é feita quando ela for servida.

O formato é rodízio, abre de terça a domingo das 18h30 às 23h30, e custa R$ 39,90 dia de semana e R$ 49,90 final de semana e feriado por pessoa, criança de 5 a 10 anos acompanhadas de um adulto paga meia, criança de 0 a 4 não paga e o espaço kids tem taxa única de R$ 8 com tempo livre em quaisquer dias. A nova pizzaria fica na Rua Padre Germano Mayer, 2195 e para acompanhar as novidades e as histórias em quadrinhos do lugar é só acessar as redes sociais @ligadosheroispizzaria. Reservas pelo (41) 3319-0803.