Uma das principais atrações do Natal de Curitiba neste ano, a exemplo do que aconteceu no ano passado, é a Roda-Gigante. O que a turma que mora na Região Metropolitana, especialmente nos municípios mais ao sul da capital não sabe, é que em Fazenda Rio Grande também tem. E é grátis.

Apesar de não haver cobrança de ingressos, entretanto, a Prefeitura pede que os interessados no passeio levem 1 kg de alimento não perecível para doar para instituições de caridade da região.

O horário de funcionamento da roda-gigante é de segunda à sexta-feira, das 17h às 22h, e sábado e domingo, das 15h às 22h. A programação de Natal da cidade tem outras atrações, a maioria concentradas na Praça Brasil, que recebe diariamente a Feira de Artesanato e também conta com o Largo Bom Gourmet, aberto todos os dias durante esse período.