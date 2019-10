Acontece, na noite desta sexta-feira (25), a abertura de mais uma edição do Teleton, programa social do SBT que todos os anos beneficia a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Logo depois de As Aventuras de Poliana, artistas, jornalistas e influenciadores comandam as mais de 24 horas da tradicional maratona solidária, que será transmitida ao vivo diretamente dos estúdios da emissora, em São Paulo. Entre as presenças confirmadas, estão Ivete Sangalo, Ludmilla, Paula Fernandes, Vitor Kley, Gustavo Mioto e Lexa, entre outros, além dos apresentadores José Luiz Datena (Band), Sabrina Sato (Record) e Luciana Gimenez (RedeTV!), todas emissoras concorrentes.

A meta da edição 2019 do Teleton é de R$ 30 milhões. No ano passado, a arrecadação foi de R$ 31,9 milhões. As redes sociais do Teleton no Twitter, Facebook, Youtube e Instagram já estão ativas. Todas as doações feitas para o Teleton são fundamentais para o trabalho da AACD, que anualmente realiza cerca de 800 mil atendimentos, sendo a maior parte deles via Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, sem nenhum custo direto para os pacientes. Hoje, a instituição conta com nove unidades localizadas nos estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Também tem na sua estrutura cinco oficinas ortopédicas e um hospital ortopédico.

De acordo com a organização do evento, a arrecadação do Teleton é responsável por aproximadamente 200 mil atendimentos realizados anualmente pela AACD. “Acreditamos na solidariedade do brasileiro e estamos trazendo diversas inovações para o processo de doação, que agora fica mais simples, prático e rápido. Ao ampliar os canais e possibilidades nós acreditamos que mais pessoas poderão se engajar na causa da pessoa com deficiência, o que é fundamental para continuarmos levando uma vida digna e plena aos nossos milhares de pacientes”, diz o superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD, Edson Brito.

Novidades

Ivete Sangalo e o Coral do Instituto Bacarelli irão abrir o programa de forma emocionante, ao lado dos padrinhos e madrinhas do Teleton, os apresentadores Celso Portiolli, Eliana e Maísa, além do cantor Daniel. Tiago Abravanel traz todo o seu talento para animar a primeira noite. Ao vivo também estará a Bancada do Bem, presente na programação desde 2009, quando surgiu como bancada dos blogueiros. Influenciadores digitais dos mais diversos segmentos se revezarão na bancada do palco durante os dois dias do programa.

Uma grande novidade do Teleton 2019 é que a criança-símbolo será substituída uma “Liga Extraordinária”, composta por três pacientes da Instituição. Paulo Sergio Dias da Silveira, de 42 anos, Rayssa da Conceição Albieri, de 10 anos, e Gabrielly Valentim Gomes, de 4, serão os responsáveis por representar a AACD durante a campanha. “Essa mudança reflete a realidade do amplo trabalho que realizamos no Brasil. Escolhemos pessoas de idades distintas para reforçar que a AACD hoje atende crianças, jovens e adultos”, destaca Brito. Mais informações sobre as doações estão disponíveis no site do evento.