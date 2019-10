A cantora Anitta anunciou a descoberta de um novo irmão por parte de pai. A demora para fazer o anúncio aconteceu por causa da espera pelo resultado do exame de DNA. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o nome do irmão mais velho de Anitta e Renan é Felipe Terra.

Felipe tem 31 anos e trabalha como segundo sargento do exército. Ele e a mulher Talita Vicente têm uma filha de 8 anos chamada Letícia. É fruto de uma relação de Painitto (como é chamado Mauro Machado, o pai de Anitta) com Cleide Terra, que aconteceu antes de o empresário se casar com Mirian, a mãe da cantora.

Anitta se pronunciou em suas redes sociais e demonstrou estar muito feliz com a notícia. “Estou radiante. Ele é mara! Ainda não o conheci porque não tive agenda… ninguém da família é interesseiro. Não quero ninguém falando mal dele, quero que ele não se assuste e vá passar o Natal com a gente”, disse, empolgada.

“Ninguém me procurou. Eu que fui atrás para saber… Ele tinha medo da gente achar que era interesse. Antes do resultado, já estava em contato com ele. Estou super feliz. Ele é mara. Ganhei uma sobrinha que é a minha cara”, disse pelos stories.

A cantora pediu a colaboração da mídia e de seus fãs para terem cuidado com Felipe e a mãe dele, Cleide. “Queria que ninguém ficasse muito atrás deles nem da família, porque eles acabaram de ser jogados nesse mundo de gente em cima, de fama, e eles estão super assustados. Então, calma fãs e jornalistas, com calma a gente vai falar, responder e mostrar tudo”.