Eles se tornaram um dos grandes fenômenos do pop brasileiro e conquistaram não só os adolescentes e jovens, mas também as crianças. Foi pensando nisso que, dessa vez, a segunda vinda da banda Melim neste ano a Curitiba, neste sábado (26), vai ser de um jeito diferente: duas apresentações, uma para os pequenos e outra para os mais velhos. Embora o show seja o mesmo, a diferença é que as crianças podem aproveitar ainda mais o show da banda que é tão adorada Brasil afora.

Os irmãos Melim, que ficaram conhecidos depois da participação no programa SuperStar, da TV Globo, têm colecionando sucessos nos últimos tempos. Formada pelos gêmeos Diogo e Rodrigo, junto com a caçula Gabriela, o trio lançou seu primeiro álbum autoral em 2018, emplacando diversos hits por todo o Brasil. Ano passado, a banda gravou seu primeiro projeto audiovisual em São Paulo, com 16 músicas autorais do álbum de estreia do trio, que leva o nome da banda, o conteúdo está disponível no Youtube.

Em abril deste ano, a banda se apresentou na Ópera de Arame e esgotou os ingressos. Os irmãos fizeram do ponto turístico um céu estrelado e cantaram seus maiores sucessos. E foi devido a esse grandioso sucesso, somado ao fato de a apresentação ter recebido muitas crianças, que eles retornam a cidade no mesmo ano, mas dessa vez com dois shows, agora no Teatro Positivo: além da sessão das 21h15, que está com ingressos esgotados, a sessão extra está marcada para às 17h15, como uma matinê.

No repertório do show estão os sucessos como Meu Abrigo, que já conta com mais de 246 milhões de visualizações no Youtube, Ouvi Dizer, Um Sinal, música gravada em parceria com Ivete Sangalo, e Dois Corações. O novo single, Gelo, lançado em agosto também faz parte da apresentação. Os ingressos estão disponíveis e variam de R$50 (meia-entrada) a R$230 (inteira), de acordo com o setor. A venda é pelo Disk-Ingressos.