Agora que sua filha nasceu, Tatá Werneck está sem limites, mostrando que já é uma mãe muito coruja. Nesta quinta-feira, a atriz e apresentadora arrancou suspiros de seus seguidores nas redes sociais, ao publicar uma foto muito fofa da bebê.

+Leia também: Espetáculo que fala de amor com músicas de Luan Santana chega a Curitiba

Em apenas 15 minutos, a foto já tinha mais de 700 mil curtidas no Instagram. A legenda, no entanto, foi bem típica do humor de Tatá, é claro. Para descrever a foto, ela escreveu: “Eu sei que ela é linda. Eu exijo teste de maternidade”.

+Leia também: Banda Melim se apresenta em Curitiba com dois shows neste sábado

Veja o post na íntegra: