Mostra Literatura Paraná leva histórias para bairros de Curitiba

Depois de promover mais uma semana de contação de histórias, rodas de leituras e intervenções literárias, a Mostra Literatura Paraná segue com suas atividades para o CIC – Cidade Industrial de Curitiba.

Em sua terceira semana de realização, o projeto, que já passou pela Vila Torres e Parolin, agora ocupa as escolas e associações de moradores da região, sendo a Associação de Moradores da Nova Tiradentes CIC, Associação Sabará, Escola Albert Schweitzer, Escola Mansur Guérios e Escola Dario Vellozo, com ações voltadas às crianças e jovens assistidas pelas instituições.

Destaque para o grupo Os Tapetes Contadores de Histórias, com Cadu Cinelli e Dag Bach, que utiliza tapetes, malas, aventais, caixas e livros de panos como cenários de contos autorais e populares de origens diversas.

A contadora de história Samara Rosa, que é mestra em Educação pela Universidade Federal do Paraná, promove contos afro-brasileiros, cujas narrativas levam representatividade e memórias afetivas.

Confira a programação da Mostra Literatura Paraná de 16 a 20 de setembro:

Segunda-feira (16/9) – CIC

Local: Associação de Moradores da Nova Tiradentes CIC

Horário: 9h30 – Contação de histórias com Cadu Cinelli e Daniel Dag

Local: Escola Albert Schweitzer

Horários: 10h e 14h – Roda de leitura com Thiago Dominoni

Local: Associação Sabará

Horário: 14h30 – Contação de histórias com Cadu Cinelli e Daniel Dag

Terça-feira (17/9) – CIC

Local: Escola Mansur Guérios

Horários: 10h – Contação de histórias com Cadu Cinelli e Daniel Dag

15h – Contação de histórias com Samara Rosa

Local: Escola Albert Schweitzer

Horários: 10 e 14h – Roda de leitura com Thiago Dominoni

Quarta-feira (18/9) – CIC

Local: Associação de Moradores da Nova Tiradentes CIC

Horário: 9h30 – Contação de histórias com Cadu Cinelli e Daniel Dag

Local: Escola Albert Schweitzer

Horários: 10h e 14h – Roda de leitura com Ali Freyer

Local: Associação Sabará

Horário: 14h30 – Contação de histórias com Samara Rosa

Quinta-feira (19/9) – CIC

Local: Escola Dario Vellozo

Horários: 10h – Contação de histórias com Cadu Cinelli e Daniel Dag

15h – Contação de histórias com Samara Rosa

Local: Escola Albert Schweitzer

Horários: 10h e 14h – Roda de leitura com Ali Freyer

Sexta-feira (20/9) – CIC

Horário: 14h às 17h – Oficina de contação de histórias com Cleo Cavalcantty

Oficina de Contação de Histórias gratuita para adultos. Saiba como se inscrever:

No dia 20 de setembro, das 14h às 17h, a Mostra Literatura Paraná promove a Oficina de Contação de Histórias para profissionalizar professores, agentes culturais, arte-educadores, familiares e pessoas transformadoras com a arte da literatura.

A atividade será comandada por Cleo Cavalcantty na Casa de Leitura Paulo Leminski, localizada na R. Agenor Pierri, 32, no CIC – Cidade Industrial de Curitiba. Os interessados em participar podem fazer a inscrição gratuita pelo Whats: (41) 99854-4918.

Cleo é atriz, produtora, compositora, escritora e narradora de histórias, sendo fundadora da Cia. Girolê de Teatro, com foco em música e projetos literários.

Bate-papo com escritores paranaenses na Biblioteca Pública do Paraná

Na semana de encerramento, de 24 a 27 de setembro, a Mostra promove visitas especiais na Biblioteca Pública do Paraná, em que as crianças assistidas poderão usufruir ainda mais da arte da literatura com, além de contação de histórias, bate-papos com escritores paranaenses – Josiane Bibas, Jaqueline Conte, Paulo Biscaia Filho e Carol Sakura -, e a exibição da animação “Anacleto, o Balão”, premiado no 25º Festival Kinoarte de CInema e menção honrosa no Festival Ajayu (Peru), na categoria Latinoamericano. Para os adolescentes, haverá ainda uma intervenção de horror com a companhia Vigor Mortis, apresentando obras do gênero e suas características.

A terceira edição da Mostra Literatura Paraná é uma realização da KR Produções, com incentivo do EBANX e apoio da Biblioteca Pública do Paraná. O projeto é realizado por meio da Lei Municipal Complementar 27/2005 do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura.

Serviço

Oficina gratuita de contação de histórias para professores, agentes culturais, arte-educadores e público geral

Data: 20 de setembro

Horário: das 14h às 17h

Local: Casa de Leitura Paulo Leminski (R. Agenor Pierri, 32, no CIC)

Inscrições gratuitas pelo Whats: (41) 99854-4918.

Vagas: 30

3ª Mostra Literatura Paraná

Data: 2 a 27 de setembro

Locais: Vila Torres, Parolin, CIC e Biblioteca Pública do Paraná

Instagram: @mostraliteraturaparaná

Youtube: https://www.youtube.com/c/MostraLiteraturaParan%C3%A1/featured

Realização: KR Produções

Incentivo: EBANX

Projeto é realizado por meio da Lei Municipal Complementar 27/2005 do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura.

