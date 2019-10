A primeira filha da humorista e apresentadora Tatá Werneck e do ator Rafael Vitti nasceu nesta quarta-feira (23), pela manhã. O nascimento foi anunciado pela própria artista pelas suas redes sociais.

Em seu perfil no Twitter, Tatá publicou uma frase enigmática, dizendo: “Ela é linda”. Em seguida, a atriz confirmou a chegada da filha e ainda complementou, com uma postagem no Instagram.

Ela é linda 😍❤️❤️ — Tata werneck (@Tatawerneck) October 23, 2019

Minha filha nasceu. Agora falta o álbum da @rihanna ❤️ — Tata werneck (@Tatawerneck) October 23, 2019

A informação foi confirmada pela assessoria da atriz. “Tata Werneck deu à luz uma linda menina hoje de manhã. Ela e Rafael Vitti estão radiantes e agradecem o carinho de todos”, disse por mensagem.

Tatá exibiu detalhes da gestação ao longo dos nove meses. A gravidez era considerada de risco devido a um problema de saúde da artista, chamado endometriose, que causa complicações na gravidez que a levaram a ficar de repouso nas primeiras semanas. A exposição, que levou os fãs a acompanharem todo o processo, resultou em piadas sobre a demora do nascimento.

No Instagram, ela afirmou não estar arrumada para o grande momento: “Eu ouvi a frase ‘a senhora gostaria de pentear o cabelo?’”, escreveu Tatá.